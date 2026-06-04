باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه تایمز اسرائیل روز پنجشنبه گزارش داد که قرار است بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی ساعت ۵ بعد از ظهر (به وقت محلی) در تل آویو جلسه‌ای با کابینه امنیتی برگزار کند تا درباره توافق آتش‌بس پیشنهادی با لبنان گفت‌و‌گو کند.

این جلسه پس از آن برگزار می‌شود که آمریکا اعلام کرد که رژیم صهیونیستی و لبنان، پس از دور چهارم مذاکرات در واشنگتن، به تفاهمی در مورد اجرای آتش‌بس رسیده‌اند.

نتانیاهو علناً در مورد این پیشنهاد اظهار نظر نکرده، اگرچه پیش از این با انتقاداتی رو‌به‌رو شده است. در همین حال، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، این توافق آتش‌بس را «تسلیم و شکست کامل» دولت لبنان دانست و آن را «بی‌شرمانه» توصیف کرد.

منبع: بریکینگ نیوز