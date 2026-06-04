سفیر ایران در برلین، امامین انقلاب را از برجسته‌ترین پیروان و مروجان آموزه‌های غدیر در دوران معاصر توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم باشکوه بزرگداشت عید سعید غدیر خم روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ در سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین و با حضور پرشور جمع زیادی از هموطنان مقیم آلمان و علاقه‌مندان به ایران اسلامی برگزار شد. این مراسم همچنین با گرامیداشت یاد و اندیشه حضرت امام خمینی (ره)، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، همراه بود.

در آغاز مراسم، «مجید نیلی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در برلین، با اشاره به جایگاه والای واقعه غدیر خم، آن را سندی روشن و ماندگار در مسیر تحقق عدالت علوی و تبیین اصل ولایت دانست.

سفیر ایران با اشاره به تقارن برگزاری مراسم امسال با سالروز ارتحال امام خمینی (ره) و نیز در ایام شهادت رهبر فقید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، این شخصیت‌های بزرگ را از برجسته‌ترین پیروان و مروجان آموزه‌های غدیر در دوران معاصر توصیف کرد و تأکید نمود که هدف و تلاش ایشان چیزی جز اعتلای اسلام ناب محمدی، مقابله با ظلم و استکبار و حمایت از مستضعفان و مظلومان جهان نبوده است.

در ادامه مراسم، سخنرانان به تبیین ابعاد مختلف عید غدیر خم و نقش آن در شکل‌گیری اندیشه سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران پرداختند. همچنین شخصیت، اندیشه و سیره امام خمینی (ره) در چارچوب الگوگیری نظام جمهوری اسلامی از پیام‌ها و آموزه‌های واقعه غدیر مورد بررسی و تشریح قرار گرفت.

برچسب ها: امامین انقلاب ، مستضعفان ، امام خمینی (ره)
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