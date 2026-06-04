رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت:  بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم با ارزش بیش از ۱۱۰ همت از کشاورزان خریداری شده است.

به گفته وی،کشاورزانی که از ابتدای فصل برداشت تا ۱۵ اردیبهشت گندم خود را تحویل دادند، به ازای هر کیلو گندم تحویلی ۲۰ هزار تومان پرداخت کردند و در خصوص سایر کشاورزان که از ۱۵ اردیبهشت گندم تحویل دادند، ریالی پرداخت نشده است.

هاشمی از پرداخت ۲۰ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: ۱۶ همت از بهای گندمکاران پرداخت شده و به رغم آنکه عمده گندم ها از نیمه اردیبهشت تحویل داده شده، ریالی پرداخت نشده است که براین اساس نمی توان پیش بینی راجع به میزان خرید گندم داشت.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: اگر نحوه پرداخت مطالبات مناسب بود، با احتساب شرایط مساعد تولید ۱۲ میلیون تن گندم خرید می شد، اما در شرایط فعلی میزان خرید بستگی به نحوه پرداخت دارد.

وی تولید گندم را ۱۴ میلیون تن پیش بینی کرد و گفت: علی رغم آنکه ۲۰ روز گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد که مطالبات گندمکاران پرداخت می شود، تاکنون حدود ۲۰ درصد پرداخت شده است، درحالیکه با وعده وعید کار از پیش نمی رود، از این رو انتظار می رود معاون اجرایی رئیس جمهور و نهادهای رئیس جمهور این امور را پیگیری کند.

هاشمی گفت: کشاورزی که ۲ ماه محصول خود را فروخته و وجه آن را دریافت نکرده است چطور می تواند امرار معاش کند، از این رو کشاورزان گلایه مند هستند و خواستار تسریع در پرداخت مطالبات هستند.

برچسب ها: تولید گندم ، خرید تضمینی گندم ، مطالبات گندمکاران
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