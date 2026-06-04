شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری مراسم سوگواری سالروز رحلت امام خمینی (ره) در شهرستان اهر را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - برگزاری مراسم عزاداری سی و هفتمین سالگرد عروج ملکوتی معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در شهرستان اهر مراسم عزاداری سی و هفتمین سالگرد عروج ملکوتی معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و در رثای قائد شهید امت حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس سره) و شهدای قیام خونین ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ با حضور حجت الاسلام و المسلمین جلیل جلیلی امام جمعه شهرستان،علیرضا خاکپور فرماندار شهرستان اهر، بیت الله عبدالهی نماینده مردم شهرستان‌های اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، خانی شهردار اهر، تاری زاده رئیس شورای اسلامی شهر اهر، فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی، مسئولان، روحانیون و اقشار مختلف مردم و با مداحی مداحان در مصلی نماز جمعه شهرستان اهر (مسجد شیخ عماد) برگزار شد. شرکت کنندگان در این مراسم بر تداوم راه امام راحل، قائد شهید امت و شهدا با اطاعت از سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند.
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منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

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برچسب ها: رحلت امام خمینی(ره) ، مناسبت های مذهبی ، سوژه خبری
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