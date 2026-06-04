سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی حوادث اخیر لبنان بیاینه‌ای صادر و تاکید کرد: شرط اولیه ما برای پذیرش آتش بس در جنگ منطقه‌ای، آتش بس در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این بیانیه لبنان را سرزمین شرف و کرامت نامید و تاکید کرد: این سرزمین کماکان زیر هجوم وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی است. مخالفت‌ها و ابراز انزجار نهاد‌های بین‌المللی و کشور‌ها و ملت‌های جهان هیچ تاثیری بر رفتار حاکمان خون آشام تل آویو نداشته و از مداخلات رژیم مستکبر آمریکا با ادعای برقراری صلح، جز افزایش جنایت و نسل کشی نتیجه‌ای دیده نمی‌شود.

این بیانیه می‌افزاید: ارتش بزدل و ناتوان صهیونی با آن همه ساز و برگ، شکست‌های خود در جبهه‌ها را با کشتار غیرنظامیان و ویران کردن خانه‌ها و بیمارستان‌ها و مدارس جبران می‌کند، رژیم نژادپرستی که با وجود پشتیبانی بی‌پایان آمریکا و دول اروپایی در طول عمر ننگین خود حتی نتوانسته دل مردم یک روستای اشغالی را به دست آورد و هنر او پیوسته حکومت بر سرزمین‌های سوخته است و هر روز شاهد ویران کردن خانه‌های مردم مظلوم فلسطین و لبنان به دست آن رژیم متجاوز هستیم.

در بخش دیگری از این بیانیه با تاکید بر اینکه ملت‌های منطقه مردم لبنان را تنها نخواهند گذاشت می‌افزاید: ملت لبنان اجازه نمی‌دهند آنچه را که رژیم غاصب نتوانسته در جنگ به دست آورد را با حمایت رژیم کودک‌کش آمریکا با قرارداد تحمیلی به دست آورد. شرط اولیه ما برای پذیرش آتش بس در جنگ منطقه‌ای، آتش بس در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان بوده است. دشمن می‌بایست با فوریت حملات خود به مردم لبنان را متوقف کند، و سریعاً با تخلیه سرزمین‌های اشغال شده لبنان به پشت مرز‌های بین المللی عقب نشینی نماید و تمامیت ارضی لبنان را به رسمیت بشناسد.

این بیانیه در پایان یادآور می‌شود: ملت لبنان افتخار امت اسلام و نماد شرافت ملت‌های منطقه است و همه ما با تمام وجود از آنها حمایت خواهیم کرد و هیچ آرامشی در منطقه بدون عقب نشینی از مناطق اشغالی لبنان برقرار نخواهد گردید.

برچسب ها: سپاه پاسداران ، رژیم صهیونیستی ، لبنان
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