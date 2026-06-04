باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه ادعاهای رسانهها مبنی بر اینکه اسلامآباد اطلاعات مربوط به برنامه هستهای ایران را با دولت آمریکا به اشتراک گذاشته است، تکذیب کرد.
طاهر حسین اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در نشست خبری هفتگی این وزارتخانه گفت که کشورش اتهامات مبنی بر اینکه اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه، اطلاعاتی در مورد ایران و برنامه هستهای این کشور در اختیار مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا قرار داده است را «قاطعانه رد میکند» و تأکید کرد که «همه این گزارشها بیاساس هستند».
اندرابی در مورد تنشهای بین آمریکا و ایران، نگرانی کشورش را از تحولات نظامی اخیر در منطقه خلیج فارس ابراز کرد و آنها را «مانع بزرگی» در تلاشها برای دستیابی به توافق بین دو طرف دانست و تأکید کرد که خصومتهای جدید، فرصتهای گفتوگو و راهحلهای دیپلماتیک را محدود میکند.
این سخنگو تأکید کرد که پاکستان، به عنوان میانجی، با وجود چالشهای موجود، از تلاشهای خود عقبنشینی نخواهد کرد و خاطرنشان کرد که اوضاع پس از موج اخیر درگیریها همچنان شکننده است، اما کانالهای ارتباطی با طرفهای مربوطه همچنان باز است و اسلامآباد همچنان با روحیهای خوشبینانه برای حمایت از مسیر کاهش تنش و گفتوگو تلاش میکند.
منبع: اسپوتنیک