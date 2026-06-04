باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که این بلوک با اختصاص ۱۰۰ میلیون یورو برای تقویت نیروهای مسلح لبنان موافقت کرده است.
کالاس ادعا میکند که این اقدام برای «حمایت از ثبات لبنان پس از آتشبس» انجام میشود.
طبق اعلام شورای اتحادیه اروپا، این مبلغ برای افزایش قابلیتهای عملیاتی ارتش لبنان استفاده خواهد شد. در واقع، گفته شده این بسته کمک مالی برای آموزش تخصصی نیروهای نظامی لبنان و تأمین تجهیزات آن در نظر گرفته شده است تا ارتش لبنان بتواند بهویژه در مناطق مرزی جنوبی کشور، کنترل و نظارت امنیتی بیشتری اعمال کند.
این چهارمین بسته کمک نظامی است که اتحادیه اروپا در سالهای اخیر به لبنان متعهد شده و کل کمکهای دفاعی اتحادیه اروپا به ارتش رسمی لبنان را به ۱۸۲ میلیون یورو افزایش میدهد.
ساعاتی پیش، آمریکا از توافق آتشبس بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی خبر داد. کارشناسان میگویند که توافق اعلام شده در عمل قابلیت اجرایی ندارد و نمیتواند به آتشبسی پایدار منجر شود.
در مفاد این توافق، از حزبالله خواسته شده که از جنوب رودخانه لیتانی عقبنشینی کند؛ اما در مقابل هیچ گونه الزامی برای عقبنشینی نظامیان صهیونیست از خاک لبنان در نظر گرفته نشده است.
شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، ساعاتی پیش مذاکرات دولت لبنان با رژیم صهیونیستی را «ذلتبار و ننگین» توصیف کرد و با رد آنچه در «بیانیه واشنگتن» آمده است، آن را ترسیمکننده اصول تسلیم لبنان در برابر پروژه «اسرائیل بزرگ» دانست.
منبع: بریکینگ نیوز