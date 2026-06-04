باشگاه خبرنگاران جوان - آیین افتتاح بوستان گل سرخ و زمین ورزشی شهید بنی‌اسدی با حضور احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، پویافر فرماندار بندرعباس، صفر صادقی‌پور مدیرکل امور شهری و شورا‌های استانداری هرمزگان، عباسی و خانم عامری اعضای شورای اسلامی شهر، فرمانده پایگاه بسیج شهید رایکا، حیدری‌پوری مدیر منطقه چهار شهرداری بندرعباس جمعی از مدیران شهری، اصحاب رسانه و حضور پرشور اهال محلات بهشت زهرا، گلزار شهدا و پیامبر اعظم (ص) برگزار شد.

این پروژه در محدوده بلوار شهدا و در نزدیکی گلزار ملکوتی شهدا اجرا شده و به عنوان یکی از طرح‌های مهم توسعه زیرساخت‌های شهری در این بخش از شهر به بهره‌برداری رسید؛ طرحی که هدف آن افزایش سرانه فضای سبز، تقویت امکانات ورزشی و ایجاد محیطی پویا برای خانواده‌ها و جوانان محله است.

شهردار بندرعباس در این مراسم با تأکید بر اهمیت توسعه متوازن شهری اظهار کرد:محلات بهشت زهرا و گلزار شهدا از محلات اصیل و پرجمعیت بندرعباس هستند و مدیریت شهری وظیفه دارد با اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی، امکانات شهری را به شکل عادلانه در این محلات گسترش دهد.

وی افزود: بوستان گل سرخ به عنوان فضایی برای حضور خانواده‌ها و زمین ورزشی شهید بنی‌اسدی به عنوان بستری برای فعالیت‌های ورزشی جوانان و نوجوانان این محلات طراحی و اجرا شده است تا ساکنان این محدوده بتوانند در محیطی ایمن و مناسب از امکانات شهری بهره‌مند شوند.

شهردار بندرعباس با اشاره به نامگذاری زمین ورزشی این مجموعه به نام شهید پاکبان حمید بنی‌اسدی از کارکنان شهرداری، گفت: نام این شهید بزرگوار یادآور تلاش‌های خاموش نیرو‌های خدمات شهری است؛ کسانی که بی‌وقفه برای پاکیزگی و سلامت شهر تلاش می‌کنند و شایسته بالاترین احترام و قدردانی هستند.»

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست شهری، از شهروندان خواست در طرح تفکیک زباله از مبدأ مشارکت جدی داشته باشند و افزود:اگر هر خانواده تنها با یک اقدام ساده یعنی جداسازی زباله خشک و‌تر در خانه‌ها همراهی کند، می‌توانیم بخش بزرگی از مشکلات زیست‌محیطی شهر را کاهش دهیم. مشارکت شهروندان در این طرح، گامی مهم برای ساختن شهری پاک‌تر و سالم‌تر است و از شهروندان نمونه در این‌زمینه تجلیل می‌شود.

در ادامه این مراسم، احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت توسعه فضا‌های عمومی در محلات اظهار کرد: ایجاد فضا‌های ورزشی و تفریحی در چنین مناطقی از شهر، علاوه بر افزایش نشاط اجتماعی، زمینه‌ساز رشد و سلامت نسل جوان خواهد بود.

عباسی عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس نیز گفت: یکی از رویکرد‌های شورای شهر در این دوره، توجه ویژه به پروژه‌های محله‌محور و افزایش امکانات رفاهی در محلات مختلف شهر است.

صفر صادقی‌پور مدیرکل امور شهری و شورا‌های استانداری هرمزگان نیز توسعه فضا‌های عمومی را از شاخص‌های مهم ارتقای کیفیت زندگی شهری دانست و بر مشارکت مردم در نگهداری از این فضا‌ها تأکید کرد.

فرمانده پایگاه بسیج شهید رایکا نیز با اشاره به نقش فضا‌های ورزشی در تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی جوانان گفت وجود چنین فضا‌هایی در محلاتی مانند بهشت زهرا و گلزار شهدا می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری فعالیت‌های سالم اجتماعی و فرهنگی برای نوجوانان و جوانان باشد.

در حاشیه این مراسم، حضور پرشور مردم، خانواده‌ها و به‌ویژه کودکان و نوجوانان و جوانان محلات بهشت زهرا و گلزار شهدا که با شور و اشتیاق از زمین ورزشی و فضای بوستان استفاده می‌کردند، جلوه‌ای خاص به این افتتاح بخشید و نشان داد که چنین پروژه‌هایی تا چه اندازه می‌تواند به افزایش نشاط اجتماعی در محلات کمک کند.

این آیین با تجلیل از خانواده شهید پاکبان حمید بنی‌اسدی و قدردانی از عوامل اجرایی پروژه پایان یافت و بوستان گل سرخ و زمین ورزشی شهید بنی‌اسدی رسماً در اختیار شهروندان این محلات قرار گرفت.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس