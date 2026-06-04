مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران از استقرار ۱۵۰۰نیروی خدمات شهری و فضای سبز و ۷۰۰ نیروی نوماند در طول مسیر برگزاری مهمونی ۱۰ کیلومتری عید غدیر - حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی- خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا جعفری، مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران در خصوص تمهیدات پیش‌بینی شده برای پاکسازی و نظافت مسیر مهمونی ۱۰ کیلومتری غدیر، اظهار کرد: با توجه به همزمانی مراسم سالروز ارتحال امام خمینی (ره) با جشن غدیر و همچنین با عنایت به دستور معاون خدمات شهری شهرداری، نیرو‌های تعدادی از مناطق برای نظافت حرم به کار گرفته شدند و نیرو‌های ۱۸ منطقه نیز پاکسازی مسیر مهمونی ۱۰ کیلومتری را بر عهده گرفتند.

وی با بیان اینکه این مسیر در ۴۸ ساعت گذشته به طور مستمر رصد شد، خاطرنشان کرد: پاکسازی، نظافت و رفع ناایمنی‌ها و زوائد موجود در مسیر انجام شد تا مشکلی برای تردد شهروندان وجود نداشته باشد.

جعفری با اعلام اینکه نزدیک به هزار و ۵۰۰ نیروی خدمات شهری و فضای سبز در محور مستقر هستند، یادآور شد: ۷۰۰ نیروی نوماند و نزدیک به ۵۰۰ دستگاه خودروی عمومی و تخصصی پسماند در طول مسیر حضور دارند و مشغول به خدمات‌رسانی هستند.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای نظافت مسیر قبل، حین و بعد از مراسم انجام شده است، تصریح کرد: شستشوی معابر، آماده‌سازی مواکب و جمع‌آوری پسماند تولیدی همزمان با استقرار مواکب صورت گرفت. در حال حاضر نیز با گذشت بیش از دو ساعت، جمع‌آوری زباله در طول مسیر در حال انجام است و نیرو‌های ما تا پایان مراسم حضور دارند و پس از آن نیز پاکسازی مسیر را انجام خواهند و مسیر میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی تا پیش از صبح فردا آماده تردد عادی شهروندان خواهد بود.

مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران گفت: تعدادی از نیرو‌ها نیز به صورت داوطلب با نیرو‌های خدمات شهری همکاری و به طور مرتب کیسه‌های مخازن زباله را دریافت و تعویض می‌کنند تا تردد مقابل مواکب آسان‌تر باشد و شاهد تجمع زباله در اطراف مواکب نباشیم.

منبع: شهر

برچسب ها: شهرداری تهران ، خدمات شهری ، عید غدیر
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