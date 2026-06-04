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باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که اروپا نمیتواند میانجی مذاکرات اوکراین باشد آن هم در حالی که آشکارا در این جنگ از یک طرف حمایت میکند.
رئیس جمهور روسیه استدلال کرد که میانجیگر «باید بیطرف» باشد تا مورد اعتماد هر دو طرف باشد.
پوتین در بخش دیگری از صحبتهای خود، به موضع اوکراین اشاره کرد و گفت که این کشور «علاقهای به توقف واقعی» جنگ بین دو طرف ندارد.
پیش از این، زلنسکی در مصاحبهای که روز یکشنبه پخش شد، مدعی شد که میخواهد مذاکرات برای تضمین صلح با روسیه را قبل از شروع زمستان و با در نظر گرفتن موقعیت راهبردی کییف ادامه دهد.
در ادامه، کریلو بودانوف، رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی اعلام کرد که معتقد است دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ علیه روسیه تا زمستان «واقعبینانه» است.
منبع: بریکینگ نیوز