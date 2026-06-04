رئیس جمهو روسیه با تأکید بر ضرورت بی‌طرفی میانجی‌ها گفت اروپا به دلیل حمایت از کی‌یف، صلاحیت میانجی‌گری ندارد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که اروپا نمی‌تواند میانجی مذاکرات اوکراین باشد آن هم در حالی که آشکارا در این جنگ از یک طرف حمایت می‌کند.

رئیس جمهور روسیه استدلال کرد که میانجیگر «باید بی‌طرف» باشد تا مورد اعتماد هر دو طرف باشد.

پوتین در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به موضع اوکراین اشاره کرد و گفت که این کشور «علاقه‌ای به توقف واقعی» جنگ بین دو طرف ندارد.

پیش از این، زلنسکی در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه پخش شد، مدعی شد که می‌خواهد مذاکرات برای تضمین صلح با روسیه را قبل از شروع زمستان و با در نظر گرفتن موقعیت راهبردی کی‌یف ادامه دهد. 

در ادامه، کریلو بودانوف، رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی اعلام کرد که معتقد است دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ علیه روسیه تا زمستان «واقع‌بینانه» است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: ولادیمیر پوتین ، روسیه و اوکراین ، مذاکرات صلح
خبرهای مرتبط
مولداوی سفیر روسیه را احضار کرد
فریدمن: ترامپ فرمانده کل قوا نیست، فرمانده راهزنان است
همسایگان اروپایی علیه زلنسکی هم‌پیمان شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای عجیب ترامپ: ایران به نیرو‌های آمریکایی اجازه ورود برای بازیابی مواد هسته‌ای می‌دهد
واکنش ترامپ به قطعنامه نمایندگان آمریکا برای پایان جنگ ایران
پاکستان تبادل اطلاعات با واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکذیب کرد
رشوه ۱۰۰ میلیون یورویی اتحادیه اروپا به ارتش لبنان همزمان با پروژه آتش‌بس آمریکایی
رد قاطع «بیانیه واشنگتن» از سوی حزب‌الله
ادعای رسانه فرانسوی درباره عبور نفتکش‌های ایرانی از دریای عمان
بن گویر: اسرائیل باید به ترامپ «نه» می‌گفت
رئیس جمهور لبنان جزئیاتی از آتش‌بس را بیان کرد
نتانیاهو توافق آتش‌بس با لبنان را به کابینه امنیتی می‌برد
روسیه: اروپا درحال آماده شدن برای جنگ با ماست
آخرین اخبار
سازمان ملل: بحران انرژی کوبا، مراقبت‌های بهداشتی و کمک‌رسانی را مختل می‌کند
قاب‌هایی از آوارگی در لبنان؛ خانواده‌هایی که سرپناه خود را از دست دادند
پوتین: اروپا نمی‌تواند میانجی مذاکرات صلح کی‌یف باشد
ادعای رسانه فرانسوی درباره عبور نفتکش‌های ایرانی از دریای عمان
مکرون: با آمریکا برای نظارت بر آتش‌بس لبنان سازوکار مشترک ایجاد می‌کنیم
روسیه: اروپا درحال آماده شدن برای جنگ با ماست
رشوه ۱۰۰ میلیون یورویی اتحادیه اروپا به ارتش لبنان همزمان با پروژه آتش‌بس آمریکایی
پاکستان تبادل اطلاعات با واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکذیب کرد
نتانیاهو توافق آتش‌بس با لبنان را به کابینه امنیتی می‌برد
حمله بن‌گویر و لیبرمن به توافق آتش‌بس با لبنان
افزایش اعتراضات در آلبانی به دلیل پروژه داماد ترامپ
رئیس جمهور لبنان جزئیاتی از آتش‌بس را بیان کرد
رد قاطع «بیانیه واشنگتن» از سوی حزب‌الله
واکنش ترامپ به قطعنامه نمایندگان آمریکا برای پایان جنگ ایران
آتش‌سوزی در خانه سالمندان سریلانکا ۱۲ کشته برجای گذاشت
دمیتریف: پیشرفت قابل توجهی در روابط روسیه و آمریکا حاصل شده است
هشدار روسیه به ارمنستان: در صورت همگرایی با اتحادیه اروپا، حمایت نمی‌شوید
یونیفل: یکی از نیروهای حافظ صلح در جنوب لبنان بر اثر اصابت خمپاره کشته شد
ادعای عجیب ترامپ: ایران به نیرو‌های آمریکایی اجازه ورود برای بازیابی مواد هسته‌ای می‌دهد
پنتاگون در تنگنای بودجه ۶ میلیارد دلاری؛ کاهش گسترده آموزش‌ها به دلیل جنگ با ایران
بن گویر: اسرائیل باید به ترامپ «نه» می‌گفت
تایوان زرادخانه موشک‌های ضدکشتی خود را تا ۱۸۰۰ فروند افزایش می‌دهد
اسرائیل یک روز پس از توافق آتش‌بس: عملیات در جنوب لبنان ادامه دارد
ارتش آمریکا دو نفر را در قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر کشت
کیم جونگ اون از تأسیسات جدید هسته‌ای بازدید کرد
هشدار ترامپ به مشاوران: در صورت کشته شدن نیرو‌های آمریکایی، آتش‌بس با ایران بازنگری می‌شود
آتش‌بس لبنان قیمت نفت را کاهش داد؛ بازار چشم‌انتظار توافق با ایران
مجلس نمایندگان آمریکا طرحی برای پایان جنگ ایران تصویب کرد
توافق آتش‌بس لبنان و اسرائیل به میانجیگری آمریکا؛ حزب‌الله: هرگونه توافق منوط به توقف کامل تجاوز است
تعویق مذاکرات حماس و میانجیگران آتش‌بس غزه