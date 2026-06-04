باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روایتی از همزیستی هندو‌ها و شیعیان در هند + فیلم

انگلستان دهه‌هاست تلاش می‌کند تا اتحاد میان ملت‌ها را از میان ببرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزیستی و دوستی میان هندوها و شیعیان در هندوستان سبب شکست سیاست‌های تفرقه افکنی انگلستان در این کشور شده است.

مطالب مرتبط
روایتی از همزیستی هندو‌ها و شیعیان در هند + فیلم
young journalists club

رسیدن پیام آزادی‌خواهان جهان از چین تا هند به گوش مردم ایران + فیلم

روایتی از همزیستی هندو‌ها و شیعیان در هند + فیلم
young journalists club

جنایتی در ایران که دل مردم هند را زخمی کرد + فیلم

روایتی از همزیستی هندو‌ها و شیعیان در هند + فیلم
young journalists club

تحقیر وزیر خارجهٔ ترامپ در هند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
لحظه خواستگاری روی صحنه کاپیتان + فیلم
۱۲۹۵

لحظه خواستگاری روی صحنه کاپیتان + فیلم

۱۴ . خرداد . ۱۴۰۵
کشوری که دیگر نماد آزادی نیست + فیلم
۹۴۶

کشوری که دیگر نماد آزادی نیست + فیلم

۱۴ . خرداد . ۱۴۰۵
آثار حملات موشکی و پهپادی ایران به پایگاه آمریکایی در کویت + فیلم
۸۳۵

آثار حملات موشکی و پهپادی ایران به پایگاه آمریکایی در کویت + فیلم

۱۴ . خرداد . ۱۴۰۵
فراز‌هایی از بیانات رهبر شهید درباره اهمیت عید غدیر خم + فیلم
۷۳۴

فراز‌هایی از بیانات رهبر شهید درباره اهمیت عید غدیر خم + فیلم

۱۴ . خرداد . ۱۴۰۵
نظر امام خمینی (ره) درباره کارگران + فیلم
۶۹۴

نظر امام خمینی (ره) درباره کارگران + فیلم

۱۴ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha