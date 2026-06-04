باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۲۰ امشب (پنجشنبه) در آخرین بازی تدارکاتی خود پیش از سفر به مکزیک، جهت استقرار در کمپ خود برای جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه مردان آنتالیا به مصاف مالی رفت که این مسابقه در نهایت با برتری ۲ بر صفر شاگردان امیر قلعه‌نویی تمام شد.

سعید عزت‌اللهی (۱۲) و رامین رضاییان (۵۵) برای ایران در این مسابقه گلزنی کردند.

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، صالح حردانی (۶۰_ حسین کنعانی)، میلاد محمدی (۴۶_ احسان حاج صفی)، سعید عزت‌اللهی (۴۶_ امیرمحمد رزاق‌نیا)، سامان قدوس (۴۶_ محمد قربانی)، آریا یوسفی (۷۷_امیرحسین محمودی)، مهدی قائدی (۴۶_ رامین رضاییان)، مهدی طارمی (۴۶_ امیرحسین حسین‌زاده (۷۷_ هادی حبیبی‌نژاد) و شهریار مغانلو (۶۰_ علی علیپور) برای تیم کشورمان به زمین رفتند.

ملی پوشان که نخستین دیدار خود در این اردو را هم با برتری ۳ بر یک مقابل گامبیا پشت سر گذاشته بودند، فردا تمرین ریکاوری پس از بازی را برگزار کرده و ساعت ۱۵:۲۰ (به وقت ترکیه) شنبه ۱۶ خرداد راهی مکزیک شده و ساعت ۱:۳۰ بامداد یکشنبه ۱۷ خرداد وارد تیخوانا می‌شوند.

اعضای تیم ملی امید کشورمان هم در کنار تعدادی از هواداران ایرانی بازی را از نزدیک تماشا کردند.