ادامه حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، بیش از یک میلیون نفر را آواره کرده و هزاران کودک را از امنیت، آموزش و زندگی عادی محروم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که رایزنی‌های سیاسی درباره آتش‌بس لبنان ادامه دارد و رژیم صهیونیستی به حملات خود علیه این کشور ادامه می‌دهد، هزاران خانواده لبنانی بهای اصلی این جنگ را می‌پردازند.

حملات مداوم رژیم اشغالگر به مناطق جنوبی لبنان، موج تازه‌ای از آوارگی را رقم زده و بسیاری از مردم را ناچار کرده خانه‌های خود را ترک کنند.

تصاویر زیر روایتگر زندگی مردمی است که زیاده‌خواهی اشغالگران، آرامش و امنیت را از آنها گرفته است.

گفته می‌شود بیش از یک میلیون نفر در سراسر لبنان آواره شده‌اند که ۳۰۰ هزار نفر آنها کودک هستند. صد‌ها مدرسه و ساختمان عمومی به پناهگاه‌های اضطراری تبدیل شده‌اند. بسیاری از خانواده‌ها در خودرو و کنار جاده می‌خوابند و برخی دیگر با بستگان خود اجبارا در یک آپارتمان کوچک زندگی می‌کنند.

در میان آوارگان، پناهندگان سوری و فلسطینی وجود دارند که قبلاً یک بار جنگ را تجربه کرده و اکنون درگیر جنگ دیگری شده‌اند.

در همین حال، یک مطالعه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نشان می‌دهد که چگونه چرخه‌های مکرر جنگ و آوارگی، سلامت عاطفی، رفتار و رشد کودکان را تغییر شکل می‌دهد.

تغرید عبدالله، مسئول کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در لبنان، می‌گوید: «برای بسیاری از کودکان، این فقط مربوط به آوارگی نیست، بلکه مربوط به از دست دادن حس امنیت، روال عادی زندگی و امید نیز می‌شود. خانواده‌ها در فضا‌های شلوغ و بدون حریم خصوصی زندگی می‌کنند. مادران از اینکه فرزندانشان نمی‌توانند بخوابند، درس بخوانند یا کودکی کنند، صحبت می‌کنند.»

منبع: الجزیره