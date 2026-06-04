باشگاه خبرنگاران جوان - با آغاز موج بازگشت حجاج، روزانه به‌طور متوسط ۱۰ تا ۱۲ پرواز زائران ایرانی را از فرودگاه جده به کشور منتقل می‌کند. نماینده هواپیمایی ایران ایر در مکه می گوید که تاپایان وقت امشب پنج شنبه( ۱۴ خرداد) بیش از ۸۲۵۰ زائر ایرانی با ۳۷ پرواز به ایران منتقل می شوند.

به گفته وحید شاکری، عملیات بازگشت زائرین از فرودگاه جده به مقصد شش ایستگاه پروازی در داخل کشور شامل زاهدان، شیراز، اصفهان، گرگان، مشهد و تهران انجام می شود. این در حالیست که پروازهای رفت حجاج از طریق ۳ ایستگاه انجام شده بود.

وی افزود: عملیات بازگشت امسال با ۷ فروند هواپیمای ایران ایر با ظرفیت های ۲۲۵ و ۲۵۵ نفره در حال انجام است و دو فروند هواپیمای پشتیبان به ظرفیت ۱۲۰ نفر نیز در نظر گرفته شده است.

عملیات انتقال زائران ایرانی به کشور که از یازدهم خرداد آغاز شده تا ۲۴ خرداد ادامه خواهد داشت.

طبق گفته نماینده هواپیمایی ایران ایر در مکه تنها یک پرواز برگشت حجاج از فرودگاه مدینه انجام خواهد شد.

در عملیات پروازی حج تمتع ۱۴۰۵ که از پنجم اردیبهشت‌ماه آغاز شد نزدیک به ۳۰ هزار زائر ، عوامل و کارگزاران ایرانی برای انجام فریضه الهی حج به سرزمین وحی اعزام شدند.

سازمان حج و زیارت برای تسهیل فرآیند بازگشت حجاج درخواست و پیگیری کرده است تا به منظور رفاه حال زائران، امکان بازگشت آنان از تعداد بیشتری ایستگاه پروازی فراهم شود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی حج ‌و زیارت