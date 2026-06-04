باشگاه خبرنگاران جوان - دادستان کل کشور در نشستی مشترک با وزیر راه و شهرسازی و معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای، نسبت به پیگیری و حل بخشی از مشکلات رانندگان حملونقل عمومی تاکید و قول مساعدت حداکثری داد.
این نشست در دادستانی کل کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد، معاونان دادستان کل، وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای برگزار شد.
در این جلسه، موضوع مشکلات اخیر ناشی از صدور برخی بخشنامههای مرتبط با حوزه حملونقل از جمله مسائل مربوط به سالن های اعلام بار و شرکتهای بزرگ مقیاس و مصوبات هیأت مقرراتزدایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دادستان کل کشور برای پیگیری و تلاش در جهت رفع مشکلات احتمالی اعلام آمادگی کرد.
در این نشست مقرر شد کارگروه ویژه مشترکی با حضور دادستانی کل کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حملونقل جادهای و نمایندگان تشکلهای صنفی حوزه حملونقل جاده ای تشکیل شود تا مشکلات مربوطه بهصورت منسجم بررسی و درباره آن تصمیمگیری مشترک انجام شود.
بررسی مسائل مرتبط با سالنهای اعلام بار، نحوه فعالیت شرکتهای بزرگمقیاس و همچنین ورود دادستانهای استانها به موضوعات مرتبط با حوزه حملونقل از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست بود.
منبع: سازمان راهداری