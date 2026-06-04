مراسم عید غدیر در شیراز با برگزاری آیین عقد اخوت در حرم مطهر شاهچراغ(ع) برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - به‌مناسبت هجدم ذی الحجه، عید سعید «امامت و ولایت» و همزمان با سی و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره)، تولیت و زائران حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم، ضمن عقد اخوت و تجدید میثاق با بنیان‌گذار فقید انقلاب اسلامی (ره) و قائد شهید امّت (رضوان الله علیه)، با یکدیگر پیمان بستند که در بیعت و هم‌گام با مقام معظم رهبری (حفظه الله)، در راه صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای کشور، از هیچ مجاهدتی فروگذار نکنند.

مدیحه‌سرایی در ثنای حضرت علی و امام خمینی علیهماالسلام با نوای حاج حسن پورحسن، و اطعام زائران از خوان کرم مولای متقیان حضرت علی علیه السلام، از دیگر برنامه های صبح عید سعید غدیر در سوّمین حرم اهل‌بیت علیهم‌السلام بود.

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برچسب ها: عقد اخوت ، حرم شاهچراغ شیراز ، عید سعید غدیر خم
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