در پی توهین‌آمیز یکی از کاربران فضای مجازی علیه شهدای والامقام روستای فردو، فرد هتاک ظرف کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار کامنت توهین‌آمیز یکی از کاربران فضای مجازی علیه شهدای والامقام روستای فردو، فرد هتاک ظرف کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شد.

 این اهانت نابخشودنی در جریان تشییع باشکوه پیکرهای مطهر شهیدان «حسین رمضانیان فردویی» و «محمد اویسی فردویی» صورت گرفت که در جریان عملیات خنثی‌سازی بمب‌های باقی‌مانده از جنگ رمضان در یکی از پادگان‌های نظامی استان قم به درجه رفیع شهادت نائل آمده بودند.

فرد یادشده با هویت «س.خ» و با سابقه حامی سلطنت پهلوی، در بخش کامنت شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به فحاشی و هتک حرمت به اهالی شهیدپرور فردو و مقام شامخ شهدا کرده بود که موجب تشویش اذهان عمومی و جریحه‌دار شدن قلوب مردم متدین و انقلابی شهرستان کهک و استان قم شد.

با اشراف اطلاعاتی و دستور حمزه زارعی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهک، بلافاصله اقدامات فنی و میدانی توسط پلیس اطلاعات و همکاری فرماندهی انتظامی این شهرستان آغاز و متهم در کمتر از ۲۴ ساعت بازداشت و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

منبع:دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهک

برچسب ها: شهدای قم ، دادستانی ، فضای مجازی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۳ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
از نتایج باز شدن اینترنت بین الملل
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۳ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵
اسراییل دست به کار شده داره با این جور خرابکاری ها و پروپاگاندا برای شبکه اینترنشنال و صدای آمریکا ذهن همه رو از شکست مفتضحانه خودش و آمریکا منحرف می‌کنه و اون رو عادی جلوه میده مثل ۴۷ سال گذشته نمی‌دونم چرا تدبیری نمیکنید که اسراییل از درون نابود بشه و خاکستر بشه .بسه دیگه این بازی ها .
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۹ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵
هیچ کسی با هر دینی اجازه توهین به شهدا ندارد. به شدید ترین نحو ممکن مجازات کنید
۶
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۲ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵
عالیه، به اشد مجازات برسونید
۵
۲۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۹ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵
ایران باید از وجود این افراد وطن فروش پاکسازی شود
۶
۳۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۲۵ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵
واقعا چه ایرانی های خبیثی.
۶
۲۸
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Iran (Islamic Republic of)
جمشید
۰۲:۱۳ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵
محکومش کنید به یک سال خادمی مردم روستای فردو، در غیر این صورت حداقل ۵ سال زندان.
۶
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۵ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵
او را باید محکوم کنند به مدت یکسال با دست و یک تکه پارچه تمام توالت‌های عمومی شهر قم را مثل آینه تمییز کند.
۴
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۲ ۱۴ خرداد ۱۴۰۵
اینترنت بی در و پیکر خیلی تبعات دارد. این یک نمونه.
قوه قضاییه این افراد بعلاوه دست های پشت صحنه اقتصاد که باعث ایجاد ناامنی روانی و معیشتی برای مردم می شوند باید خیلی سریع به اشد مجازات اعدام دچار شوند تا دیگران فکر ابن اقدامات را در مخیله خود نپرورانند. اگر این نباشد مطمئن باشید فاسدان و دنیاطلبان با استفاده از افراد به ظاهر وکیل حرفه ای با ردیف کردن بند و تبصره و ماده قانونی متهمان را تبرئه یا به کمترین مجازات ممکن تقلیل خواهند داد‌
۱۷
۴۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۴۲ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵
وقتی نظارت و کنترلی نیست تهش میشه شرارت و بی قانونی و آشوب و اغتشاش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۲ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵
دقیقا همین وکلای به اصطلاح تسخیری ، از طرف متهمان یا افراد خانواده شان با دادن حق الوکاله حسابی سعی در پیدا کردن راهی برای تخفیف مجازات می‌کنند. درمورد همه مجرمان همینه حتی خائنین وجاسوسان وطن فروش .
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