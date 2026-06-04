جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف ۳ تن برنج احتکار شده به ارزش ۱۳ میلیارد ریال در عملیات مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت: در راستای اجرای طرحهای تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقابله با احتکار کالاهای اساسی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات صورت گرفته، از وجود یک انبار غیرمجاز نگهداری کالا در یک واحد مسکونی مطلع شدند.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگیهای قضائی، در بازرسی از پارکینگ این واحد مسکونی، مقدار ۳ تن برنج که به قصد احتکار و گرانفروشی انبار شده بود را کشف کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به اینکه کارشناسان مربوطه ارزش کالاهای مکشوفه را حدود ۱۳ میلیارد ریال برآورد کردهاند، بیان داشت: در همین رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
منبع:روابط عمومی پلیس استان قم