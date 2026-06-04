باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - «استفان دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل هشدار داد که بحران فزاینده انرژی در کوبا، خدمات حیاتی از جمله مراقبتهای درمانی، تولید مواد غذایی و فرآیند امدادرسانی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
او در یک نشست خبری گفت که تأثیر همزمان «بحران انرژی در پی فرمانهای اجرایی آمریکا و سایر تحریمها، در کنار طوفان و دیگر بلایای طبیعی، گسترده بوده و هر روز ابعاد بیشتری پیدا میکند».
او افزود: «تمام خدمات اساسی، از آب آشامیدنی سالم و بهداشت گرفته تا تولید غذا و بخش سلامت، به دلیل کمبود سوخت و برق آسیب دیدهاند».
دوجاریک خاطرنشان کرد که «بیش از ۱۰۰ هزار عمل جراحی به دلیل کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی به تعویق افتاده است».
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل از متوقف شدن فرآیند کمکرسانی در کوبا خبر داد و گفت: «بحران انرژی همچنین توانایی ما برای تحویل کمکهایی را که پیشتر متعهد شدهایم محدود کرده است؛ بهطوریکه دهها کانتینر حامل مواد غذایی و تجهیزات پزشکی همچنان به دلیل نبود سوخت برای انتقال، در بنادر باقی ماندهاند».
آمریکا از زمستان سال گذشته علیه کوبا محاصره نفتی اعمال کرده است. این بدان معناست که کوبا قادر به خریداری نفت از مکزیک و ونزوئلا (که بسیار به آنها وابسته بود) نیست.
وزیر انرژی کوبا اخیرا گفته است که بخشهایی از پایتخت این کشور به خاطر کمبود شدید انرژی، در خاموشی ۲۰ تا ۲۲ ساعته فرو رفته است.
منبع: آناتولی