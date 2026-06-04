شهروندان شیراز با حضور در شادپیمایی عید غدیر و قرائت خطبه غدیر، ارادت خود به فرهنگ ولایت را ابراز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - همزمان با عید سعید غدیر خم و سالروز ارتحال امام خمینی (ره)، جمع زیادی از شهروندان شیراز عصر پنجشنبه ۱۴ خرداد با حضور در یک شادپیمایی مردمی از میدان شهدا به سمت حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) حرکت کردند.

در این برنامه که با حضور خانواده‌ها، جوانان و اقشار مختلف مردم برگزار شد، مسیر منتهی به حرم مطهر مملو از جمعیت بود و موکب‌های مردمی با توزیع نذورات و پذیرایی از شرکت‌کنندگان فضای جشن و همدلی را در شهر ایجاد کرده بودند.

همچنین در طول مسیر، قرائت بخش‌هایی از خطبه غدیر و سر دادن شعار‌های مذهبی حال و هوای معنوی خاصی به مراسم بخشید و شرکت‌کنندگان با حضور در این اجتماع، ارادت خود به فرهنگ ولایت و آرمان‌های انقلاب اسلامی را ابراز کردند.

سیره علوی در مسیر خدمت به مردم، سرلوحه عمل مسئولان باشد

حسینعلی امیری استاندار فارس در آیین جشن عید سعید غدیر خم که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) برگزار شد، ضمن تبریک این عید بزرگ به عموم مسلمانان و به‌ویژه مردم استان فارس، غدیر را یکی از بزرگترین نعمت‌های وحیانی و نقطه عطف تاریخ اسلام برشمرد.

نماینده عالی دولت در استان فارس با تشریح ابعاد مختلف این رویداد بزرگ، پیام غدیر را پیام اخوت، برادری، انسجام و اتحاد دانست و اظهار داشت: غدیر درس‌نامه‌ای برای همدلی و همراهی است که در آن، ولایت به عنوان محور همبستگی جامعه اسلامی معرفی شده است.

او با اشاره به ضرورت نگاه جامع به این واقعه، خاطرنشان کرد: غدیر از یک منظر بر تقویت پیوندهای اجتماعی و برادری تأکید دارد و از منظر دیگر، مقام والای امامت امیرالمؤمنین (ع) را به عنوان شخصیتی بی‌نظیر پس از پیامبر اکرم (ص) تثبیت می‌کند.

استاندار فارس با دعوت به بازشناسی منصفانه شخصیت امام علی (ع) فارغ از تعصبات مذهبی، تصریح کرد: اگر با نگاهی آزاداندیشانه و به دور از پیش‌فرض‌ها به تاریخ بنگریم، درخواهیم یافت که علی (ع) شخصیتی است که با فاصله‌ای شگرف از دیگران، در قله کمال انسانی ایستاده است؛ به گونه‌ای که عظمت او هر انسان حق‌جو و منصفی را به احترام و تکریم وامی‌دارد.

او این جاذبه بی‌مرز و عظمت وجودی را نشان‌دهنده حقانیت ولایت و اهمیت راهبردی واقعه غدیر دانست و ابراز امیدواری کرد که فرهنگ و سیره علوی و آموزه‌های غدیر در مسیر خدمت به مردم و تقویت انسجام ملی، بیش از پیش سرلوحه عمل مسئولان و آحاد جامعه قرار گیرد.

اقتصاد کشور باید با رویکرد جنگی اداره شود

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد انجوی‌نژاد مسئول جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی فارس تحقق پیروزی را منوط به تحقق ۲ شرط اساسی دانست و گفت: همان‌گونه که ملت ایران با ایستادگی ستودنی خود پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند، مسئولان نیز باید با کنار گذاشتن ترس و تردید و جایگزینی اقتصاد عادی با اقتصاد جنگی، اشتباهات محاسباتی خود را اصلاح کنند.

او با اشاره به ضرورت توجه به مقدمات دستیابی به پیروزی، گفت: ما به پیروزی نزدیک هستیم، اما این امر مشروط به تحقق ۲ عامل اساسی یعنی تاب‌آوری مردم و اصلاح محاسبات مسئولان است.

انجوی‌نژاد افزود: اگر در واقعه غدیر، امت اسلامی پای امیرالمومنین (ع) ایستاده بود، جهان امروز مسیر متفاوتی را طی می‌کرد و شاهد برپایی عدالت، رفاه و معنویت در سطح جهانی بودیم.

او درباره رکن اول یعنی تاب‌آوری ملی اظهار کرد: امروز مشاهده می‌کنیم مردم با وجود تمامی مشکلات معیشتی، با تغییر سبک زندگی و تلاش‌های شبانه‌روزی برای امنیت ایران اسلامی مایه می‌گذارند و این قشر متوسط و متوسط به پایین، با تکیه بر ایمان، در برابر ناملایمات مقاومت می‌کنند.

مسئول جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی فارس ادامه داد: مردم به تحقق پیروزی و به نتیجه رسیدن این استقامت اعتقاد راسخ دارند و این همان وعده‌ای است که پیش از این نیز مورد تاکید قرار گرفته بود.

او در ادامه به رکن دوم یعنی اصلاح اشتباهات محاسباتی مسئولان پرداخت و بیان کرد: ترس و تردید، ۲ آفت بزرگ استقامت هستند؛ خداوند متعال به مومنان وعده نصرت داده است و هرکس به غیر از خدا دل ببندد، دچار ناامیدی خواهد شد.

انجوی‌نژاد خاطرنشان کرد: مسئولان باید بدانند تکیه بر قدرت الهی است که معادلات جهانی را تغییر می‌دهد و از طرفی، تجربه دهه‌های گذشته ثابت کرده است که تعامل با شیطان بزرگ راهگشا نیست و تنها راه موفقیت، مقابله و ایستادگی است.

او در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: مردم و نیرو‌های نظامی به درک درستی از شرایط جنگی رسیده‌اند و آمادگی لازم را دارند، اما مسئولانی که معیشت مردم و امکانات مالی کشور در اختیار آنهاست، باید رویکرد‌های خود را تغییر دهند.

انجوی‌نژاد با بیان اینکه مسئولان باید اقتصاد کشور را به حالت اقتصاد جنگی درآورند، گفت: بانک‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و وزارتخانه‌ها باید در ساختار اقتصادی خود بازنگری کرده و به جای رویکرد‌های عادی، با مدیریت جهادی وارد میدان شوند.

او گفت: مسئولان باید با بازگشت به روحیه دوران دفاع مقدس در کنار مردم باشند تا با توکل به خداوند، قله‌های پیروزی نهایی فتح شود.