همزمان با عید سعید غدیر خم اجتماع غدیری «غدیر تا ظهور» در مسجد مقدس جمکران برگزار شد و منتظران مهدی موعود(عج) بار دیگر بر بیعت با ولایت تأکید کردند.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی --مسجد مقدس جمکران در روز عید سعید غدیر خم، میزبان اجتماع پرشور «غدیر تا ظهور» بود. هزاران نفر از زائران به صورت پیاده و خودرویی خود را به صحن‌های این مسجد رساندند و در قالب شادپیمایی، این عید بزرگ را جشن گرفتند.

اجتماع غدیری «غدیر تا ظهور» با استقبال پرشور زائران و مجاوران مسجد جمکران برگزار شد و حاضران با سردادن شعارهای «علی(ع) مولاست» و «لبیک یا خامنه‌ای»، بار دیگر با آرمان‌های ولایت و امامت تجدید میثاق کردند

صحن‌های مسجد با پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران، پرچم‌های مزین به نام مبارک امیرالمؤمنین علی(ع) و تصاویر رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، آذین شده بود. حاضران با پرچم متبرک حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین(ع) تبرک جسته و فضایی عیدانه در این مکان مقدس ایجاد کردند. در بخش‌های مختلف مسجد نیز ایستگاه‌های صلواتی برپا شده و خادمان از زائران با شربت و شیرینی پذیرایی کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد میرزامحمدی، یکی از سخنرانان این آیین، با بیان اینکه غدیر محدود به یک واقعه تاریخی در اسلام نیست، گفت: هجدهم ذی‌الحجه روز تعیین وصی و جانشین برای همه انبیای الهی است و همه پیامبران مأمور بودند در این روز اوصیای خود را به امت‌ها معرفی کنند. غدیر بزرگ‌ترین عید الهی است که از آغاز خلقت تا پایان تاریخ امتداد دارد.

او افزود: غدیر تنها روز جشن و تبریک نیست، بلکه روز قیام برای خدا و روز تکلیف امت‌هاست. آنچه امروز در اجتماعات مردمی دیده می‌شود، جلوه‌ای از امتداد فرهنگ غدیر و پیوند جامعه با ولایت است.

 

برچسب ها: مسجد مقدس جمکران ، عید غدیر
خبرهای مرتبط
شهر کریمه اهل بیت سلام الله علیها غرق در نور، عشق و بیعت با ولایت
افتتاح جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر در قم؛ یک وطن، بیعت هزار فرهنگ با رهبری
بیعت باشکوه مردم ولایتمدار قم با ولایت در شب عید غدیر +فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اهانت به شهدای فردو در قم/ دستگیری فرد هتاک در کمتر از ۲۴ ساعت
جزئیات ثبت‌نام تسهیلات ویژه درمان ناباروری در قم
بازگشت ۱۶ زندانی در قم به آغوش خانواده زیر سایه مولی الموحدین
آغاز زندگی مشترک زوج های جوان در قطعه ای از بهشت همزمان با عید سعید غدیر+تصاویر
شهر کریمه اهل بیت سلام الله علیها غرق در نور، عشق و بیعت با ولایت
هشدار جدی پلیس راهور قم/ محبت‌های نابجایی که بوی خون می‌دهند!
اجتماع «غدیر تا ظهور» در میعادگاه منتظران؛ بیعت با ولایت در بزرگ‌ترین عید الهی
کشف محموله سه تنی برنج احتکار شده در قم
آخرین اخبار
آغاز زندگی مشترک زوج های جوان در قطعه ای از بهشت همزمان با عید سعید غدیر+تصاویر
هشدار جدی پلیس راهور قم/ محبت‌های نابجایی که بوی خون می‌دهند!
اجتماع «غدیر تا ظهور» در میعادگاه منتظران؛ بیعت با ولایت در بزرگ‌ترین عید الهی
کشف محموله سه تنی برنج احتکار شده در قم
اهانت به شهدای فردو در قم/ دستگیری فرد هتاک در کمتر از ۲۴ ساعت
جزئیات ثبت‌نام تسهیلات ویژه درمان ناباروری در قم
شهر کریمه اهل بیت سلام الله علیها غرق در نور، عشق و بیعت با ولایت
بازگشت ۱۶ زندانی در قم به آغوش خانواده زیر سایه مولی الموحدین