همزمان با عید سعید غدیر خم اجتماع غدیری «غدیر تا ظهور» در مسجد مقدس جمکران برگزار شد و منتظران مهدی موعود(عج) بار دیگر بر بیعت با ولایت تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی --مسجد مقدس جمکران در روز عید سعید غدیر خم، میزبان اجتماع پرشور «غدیر تا ظهور» بود. هزاران نفر از زائران به صورت پیاده و خودرویی خود را به صحنهای این مسجد رساندند و در قالب شادپیمایی، این عید بزرگ را جشن گرفتند.
اجتماع غدیری «غدیر تا ظهور» با استقبال پرشور زائران و مجاوران مسجد جمکران برگزار شد و حاضران با سردادن شعارهای «علی(ع) مولاست» و «لبیک یا خامنهای»، بار دیگر با آرمانهای ولایت و امامت تجدید میثاق کردند
صحنهای مسجد با پرچمهای جمهوری اسلامی ایران، پرچمهای مزین به نام مبارک امیرالمؤمنین علی(ع) و تصاویر رهبر معظم انقلاب، آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، آذین شده بود. حاضران با پرچم متبرک حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین(ع) تبرک جسته و فضایی عیدانه در این مکان مقدس ایجاد کردند. در بخشهای مختلف مسجد نیز ایستگاههای صلواتی برپا شده و خادمان از زائران با شربت و شیرینی پذیرایی کردند.
حجتالاسلام والمسلمین محمد میرزامحمدی، یکی از سخنرانان این آیین، با بیان اینکه غدیر محدود به یک واقعه تاریخی در اسلام نیست، گفت: هجدهم ذیالحجه روز تعیین وصی و جانشین برای همه انبیای الهی است و همه پیامبران مأمور بودند در این روز اوصیای خود را به امتها معرفی کنند. غدیر بزرگترین عید الهی است که از آغاز خلقت تا پایان تاریخ امتداد دارد.
او افزود: غدیر تنها روز جشن و تبریک نیست، بلکه روز قیام برای خدا و روز تکلیف امتهاست. آنچه امروز در اجتماعات مردمی دیده میشود، جلوهای از امتداد فرهنگ غدیر و پیوند جامعه با ولایت است.