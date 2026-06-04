باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - هادی عیدیپور در تشریح جزئیات حادثه آتشسوزی در اطراف هتل چمران شیراز، اظهار کرد: شامگاه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ حوالی ساعت ۲۰، گزارش وقوع آتشسوزی در یک باغ محصور واقع در بلوار چمران، پشت هتل چمران شیراز، به سامانه ۱۲۵ سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز اعلام شد.
او افزود: با توجه به اهمیت موضوع، هشت دستگاه خودروی آتشنشانی به همراه تانکر آبرسان از ایستگاههای مختلف به محل حادثه اعزام شدند. پس از حضور نیروها و ارزیابی اولیه مشخص شد باغی محصور به مساحت حدود دو هزار مترمربع طعمه حریق شده است.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز ادامه داد: آتشنشانان بهصورت همزمان از چند جهت با اجرای عملیات آبرسانی موفق شدند آتش را مهار کرده و عملیات لکهگیری را انجام دهند.
عیدیپور خاطرنشان کرد: میزان خسارت و علت دقیق وقوع این حادثه در دست بررسی است.