به گفته رئیس آتش‌نشانی شیراز، آتش‌نشانان با عملیات همزمان از چند جهت، آتش‌سوزی باغی در حوالی هتل چمران را کنترل کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - هادی عیدی‌پور در تشریح جزئیات حادثه آتش‌سوزی در اطراف هتل چمران شیراز، اظهار کرد: شامگاه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ حوالی ساعت ۲۰، گزارش وقوع آتش‌سوزی در یک باغ محصور واقع در بلوار چمران، پشت هتل چمران شیراز، به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز اعلام شد.

او افزود: با توجه به اهمیت موضوع، هشت دستگاه خودروی آتش‌نشانی به همراه تانکر آبرسان از ایستگاه‌های مختلف به محل حادثه اعزام شدند. پس از حضور نیرو‌ها و ارزیابی اولیه مشخص شد باغی محصور به مساحت حدود دو هزار مترمربع طعمه حریق شده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز ادامه داد: آتش‌نشانان به‌صورت همزمان از چند جهت با اجرای عملیات آبرسانی موفق شدند آتش را مهار کرده و عملیات لکه‌گیری را انجام دهند.

عیدی‌پور خاطرنشان کرد: میزان خسارت و علت دقیق وقوع این حادثه در دست بررسی است.

برچسب ها: آتش نشانی شیراز ، حریق ، باغ ، هتل چمران
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