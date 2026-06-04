بلوار حاج خداکرم شهر قم امروز شاهد یک حادثه تلخ، دلهره‌آور و البته به شدت قابل‌تأمل بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حوالی ساعت ۱۷ عصر روز پنجشنبه، ۱۴ خرداد بلوار حاج خداکرم شهر قم شاهد یک حادثه تلخ، دلهره‌آور و البته به شدت قابل‌تأمل بود. یک نوجوان حدوداً ۱۲ ساله که طبیعتاً فاقد گواهینامه و مهارت‌های لازم برای کنترل وسیله نقلیه است، در حال رانندگی با موتورسیکلت دچار سانحه شد. اما نکته تکان‌دهنده و عجیب این حادثه آنجاست که مادر این نوجوان، به عنوان ترک‌نشین با او همراه بوده است! 

خوشبختانه با وجود جراحات و آسیب‌های وارده به این نوجوان که در تصاویر مشهود است، خطر مرگ از بیخ گوش این خانواده گذشته است، اما باید بدانیم که جاده‌ها همیشه فرصت جبران اشتباه را به ما نمی‌دهند.

پیام و هشدار رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم

 وقوع چنین حوادثی مایه تأسف عمیق است. رانندگی افراد فاقد گواهینامه، به‌ویژه نوجوانان با موتورسیکلت، نه تنها یک تخلف محرز و خط قرمز قانون است، بلکه بازی مستقیم با جان خود راننده و سایر شهروندان است. این که یک مادر، خود ترک‌نشین فرزند ۱۴ ساله و بدون گواهینامه‌اش می‌شود، نشان از عدم آگاهی به خطرات و سهل‌انگاری بسیار خطرناک در حفظ امنیت خانواده دارد. تصادفات موتورسیکلت بی‌رحم‌ترین نوع تصادفات شهری هستند.

 توصیه و اتمام حجت با والدین /موتورسیکلت اسباب‌بازی نیست!

 موتورسیکلت اسباب‌بازی نیست! قرار دادن موتورسیکلت در اختیار نوجوانان زیر سن قانونی، سپردن آنها به دست حوادث مرگبار است.

 تسلیم خواسته‌های احساسی فرزندانتان نشوید. نه گفتن شما امروز ممکن است باعث دلخوری فرزندتان شود، اما قطعاً فردا از ریختن اشک حسرت بر تخت بیمارستان یا خدای ناکرده در آرامستان جلوگیری می‌کند.

شما الگوی فرزندتان هستید. همراهی شما به عنوان سرنشین با فردی که قانوناً حق رانندگی ندارد، به معنای تأیید قانون‌شکنی و بی‌ارزش دانستن جان خودتان و اوست.

منبع:پلیس راهنمایی و رانندگی قم

برچسب ها: پلیس راهور قم ، راهنمایی و رانندگی
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