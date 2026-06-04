باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، امشب (پنجشنبه) ۱۴ خردادماه به مناسبت روز جهانی کودکان بی‌گناه قربانی تجاوز، با انتشار عکسی از سیده محیا صدیقی صابر، دختر خردسال شهید سید محمدرضا صدیقی صابر که در جریان حمله رژیم صهیونیستی به منزلش در آستانه اشرفیه در تیرماه ۱۴۰۴ به شهادت رسید، در شبکه ایکس نوشت: چهارم ژوئن، روز جهانی کودکان بی‌گناه قربانی تجاوز، روزی است که وجدان بشری باید از خود بپرسد که بای ذنب قتلت؟ به کدامین گناه کودکان معصوم کشته می‌شوند؟

وی افزود: امروز یاد کودکانی را گرامی می‌داریم که قرار بود رویا داشته باشند، شاد باشند، درس بخوانند و آینده را بسازند، اما پیش از آنکه حتی زندگی را بشناسند، قربانی جنایات جنگی، اشغال، آپارتاید و بمباران شدند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: از غزه و کرانه باختری و بیروت تا میناب و لامرد و تهران و بسیاری نقاط دیگر در ایران و منطقه که کودکی زیر بمب‌ها و موشک‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی جان داده‌اند، حقیقت یکسان است: هیچ هدف نظامی، هیچ مصلحت سیاسی و هیچ توجیه امنیتی نمی‌تواند کشتار کودکان را توجیه کند.