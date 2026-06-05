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باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی ـ اتاق عقد حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در روز عید سعید غدیر میزبان زوج های جوان از سراسر کشور برای برگزاری مراسم عقد ازدواج بود.
علاقهمندان برای برگزاری مراسم عقد در اتاق عقد حرم مطهر حضرت معصومه (س) میتوانند با مراجعه به نشانی اینترنتی fatemi.amfm.ir/wed فرایند ثبتنام را انجام دهند و یا با مراجعه به پرتال جامع آستانه مقدس در بخش پرتالها بر روی گزینه پیوند آسمانی کلیک کرده و مراحل ثبتنام اتاق عقد را دنبال کنند.