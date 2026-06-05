همزمان با سالروز عید بزرگ ولایت، حرم مطهر حضرت معصومه(س)میزبان زوج های جوانی بود که در ابتدای زندگی مشترک از عنایات اهل بیت (ع)بهره‌مند شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی ـ اتاق عقد حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در روز عید سعید غدیر میزبان  زوج های جوان از سراسر کشور برای برگزاری مراسم عقد ازدواج بود.

علاقه‌مندان برای برگزاری مراسم عقد در اتاق عقد حرم مطهر حضرت معصومه (س) می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی fatemi.amfm.ir/wed فرایند ثبت‌نام را انجام دهند و یا با مراجعه به پرتال جامع آستانه مقدس در بخش پرتال‌ها بر روی گزینه پیوند آسمانی کلیک کرده و مراحل ثبت‌نام اتاق عقد را دنبال کنند.

آغاز زندگی مشترک زوج های جوان در قطعه ای از بهشت همزمان با عید سعید غدیر+تصاویر

آغاز زندگی مشترک زوج های جوان در قطعه ای از بهشت همزمان با عید سعید غدیر+تصاویر

آغاز زندگی مشترک زوج های جوان در قطعه ای از بهشت همزمان با عید سعید غدیر+تصاویر

آغاز زندگی مشترک زوج های جوان در قطعه ای از بهشت همزمان با عید سعید غدیر+تصاویر

آغاز زندگی مشترک زوج های جوان در قطعه ای از بهشت همزمان با عید سعید غدیر+تصاویر

آغاز زندگی مشترک زوج های جوان در قطعه ای از بهشت همزمان با عید سعید غدیر+تصاویر

آغاز زندگی مشترک زوج های جوان در قطعه ای از بهشت همزمان با عید سعید غدیر+تصاویر

برچسب ها: ازدواج آسان ، حرم حضرت معصومه (س)
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