باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه در نامه‌ای سرگشاده و کم‌سابقه به ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود، پیشنهاد دیدار رو در رو را مطرح کرد و گفت که برای «آتش‌بس کامل» آماده است.

زلنسکی در این نامه سرگشاده که در وبسایت خود منتشر کرده، نوشت: «اوکراین پیشنهاد پایان دادن به جنگ را از طریق تعامل مستقیم بین من و شما می‌دهد. من پیشنهاد ملاقات می‌دهم. اوکراین برای آتش‌بس کامل در طول مذاکرات آماده است.»

رئیس جمهور اوکراین همچنین پیشنهاد تبادل کامل اسرای جنگی را مطرح کرد و گفت که این می‌تواند «مقدمه‌ای برای پایان دادن به جنگ» باشد.

پوتین که در زمان انتشار این نامه در حال پایان دادن به دیدارش با روزنامه‌نگاران خارجی در سن پترزبورگ بود، هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده است.

زلنسکی بار‌ها خواستار دیدار با پوتین شده، اما پوتین می‌گوید چنین دیداری لزومی ندارد و تنها زمانی با زلنسکی دیدار خواهد کرد که توافق صلح آماده باشد.

منبع: خبرگزاری فرانسه