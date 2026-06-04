رضایی: اگر آمریکا عاقلانه عمل نکند سیلی محکمی خواهد خورد

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر محسن رضایی ضمن تبریک عید اعظم غدیرخم به تمام مسلمانان جهان، امامت را ادامه رسالت خواند و همچنین یاد و خاطر امام راحل را گرامی داشت.

وی انقلاب اسلامی را نتیجه دو قرن انتظار و رنج ملت ایران دانست که گم شده آن امام خمینی(ره) بود و در واقع ایران نوین به دست ایشان بنیانگذاری شد.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس هشت ساله در ادامه با تشریح ویژگی‌های امام خمینی(ره)؛ بیان داشت: امام خمینی شخصیتی جامع و همه جانبه بود که از معارف و فلسفه، تا سیاست و روابط بین الملل را می شناخت؛ ایشان شخصیتی بسیار شجاع و بسیار باهوش بودند و قدرت پیش بینی بسیار عجیبی داشتند.

سردار رضایی در ادامه افزود: امام خمینی(ره) فردی بسیار با تدبیر بودند و همواره دست دشمن را زود می‌خواندند. ایشان به دور از افراط و تفریط و بسیار مردم دوست بودند و همواره آرامش داشتند.

وی با یادآوری اینکه بیست و دو بهمن اولین اقدام و قیام ملت ایران برای کسب استقلال و آزادی نبود؛ خاطرنشان کرد: برای مثال در نهضت‌های تنباکو، مشروطه، ملی شدن صنعت نفت و حتی قیام پانزده خرداد مردم برای کسب استقلال قیام کردند که هر کدام به نوعی شکست خورد تا اینکه انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی به پیروزی رسید.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ادامه داد: یکی از وجوه رهبری امام (ره) تطابق فرهنگی انقلاب با فرهنگ مردم ایران بود که ایشان این موضوع را پیاده سازی کردند و امام شهید نیز تحت همین راه رهبری سیاسی کردند و ان شاالله رهبر جدید انقلاب نیز که چندین سال در جوار امام شهید کسب تجربه کرده‌اند تحت همین راه رهبری خواهند کرد.

سرلشکر محسن رضایی با بیان اینکه اولین دیدار من با امام خمینی در بیست و شش سالگی و به اتفاق اشخاصی همچون شهیدان بهشتی و مطهری و مهندس بازرگان رخ داد؛ خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) به جوانان اعتقاد بسیاری داشتند و مسئولیت های خطیری به جوانان سپردند؛ برای نمونه در بیست و هفت سالگی فرماندهی کل سپاه را به بنده سپردند و من هم در امتداد این اعتماد، عمده فرماندهان را از جوانانی بیست و چند ساله همچون، خرازی، قاسم سلیمانی، طهرانی مقدم و دیگر فرماندهان انتخاب کردم.

وی ادامه داد: همین جوانان بودند که در هشت سال دفاع مقدس حماسه آفریدند و همین‌ها بودند که اقداماتی در حوزه موشکی و پهپادی و سایر حوزه های نظامی را از همان دوران دفاع مقدس ۸ ساله آغاز کردند، موشک‌سازی از آغاز ۸ سال دفاع مقدس آغاز شد، سید مجید موسوی، شهیدان طهرانی مقدم و حاجی‌زاده هسته اصلی موشکی را در ۸ سال دفاع مقدس تشکیل دادند. حاصل آن اعتماد به جوانان، اقتدار و عظمت امروز نیروهای مسلح است که پوزه ابرقدرت جهان را به خاک می‌مالند؛ فلذا باید تحت نظارت و مربیگری افراد باتجربه به جوانان میدان داد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه آمریکا برای بار سوم به مذاکرات خیانت کرده است؛ اظهار داشت: اولین خیانت در جنگ ۱۲ روزه رخ داد و دومین خیانت در جنگ رمضان و در سومین خیانت یک روز مانده به پایان دو هفته مدت آتش‌بس، آمریکا محاصره را اعمال کرد که به نوعی اعلان جنگ است و خیانت به دیپلماسی محسوب می‌شود و ایضا در جبهه لبنان نیز به تعهدات خود عمل نکردند و این هم نقض عهدی دیگر از سوی آنان است.

رضایی با اشاره به تعرضات پراکنده آمریکا در چند روز گذشته؛ تصریح کرد: ترامپ طی مدت گذشته آتش بازی راه انداخته است که البته امیدواریم پاسخ شدید ما به آخرین تعرضشان آنها را سر عقل بیاورد.

وی درخصوص حاکمیت فضای بی اعتمادی بر مذاکرات تصریح کرد: آنها مدعی اند که در صورت بازگشایی تنگه هرمز محاصره را برمی دارند حال آنکه امروز تنگه هرمز به روی تجارت باز است پس چرا اکنون محاصره را برنمی‌دارند؛ بنابراین شاهدیم که آنها مدام در حال تشدید بی اعتمادی هستند و در موضوع دیگری نیز همچون آزاد کردن حداقل بیست و چهار میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران نیز باید اقدام کنند تا کمی اعتماد در مذاکرات به وجود بیاید.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس هشت ساله با اشاره به تکنیک جنگ روانی ترامپ تحت عنوان گفتمان نوسانی که در نتیجه وجود تناقض در شرایط است تشریح کرد: ترامپ از طرفی برای ارامش اقتصاد آمریکا باید فضا را تلطیف کند و از سوی دیگر در جنگ با ایران باید فضای تهدید را دنبال کند و او نتوانسته این تکنیک را به درستی اجرا کند و ایضا این الگو انقضای زمانی دارد و برای مدت زیادی نتیجه نخواهد داد و خاصیت خود را از دست می‌دهد.

سرلشکر رضایی در خصوص مسئله لبنان با تاکید بر اینکه این یک اصل کلی در جهان است که اگر کشوری متحدان خود را حمایت نکند دیگر قابل اتکا نخواهد بود؛ متذکر شد: حزب الله در جنگ اخیر جانفشانی کرد و متحد ماست بنابراین ما از حزب‌الله حمایت می‌کنیم و محکم پای تعهد خود ایستاده ایم و دشمن می‌خواست با فشار بر لبنان مارا در مذاکرات تحت فشار قرار دهند، فلذا در پی تهدید رژیم صهیونیستی درباره ضاحیه و بیروت تمام موشک های ما آماده به آتش کشیدن شمال سرزمین های اشغالی بود و امروز هم به این رژیم منحوس هشدار می دهیم که لبنان را ترک کند و بدانند که لبنان جزئی جدایی ناپذیر از هرگونه توافق و آتش‌بس خواهد بود.

وی درباره مواضع کشورهای حوزه خلیج فارس تشریح کرد: حاکمان کشورهای کویت، بحرین و امارات دچار اشتباه شده اند و هنوز مبتنی بر نظام تک قطبی یا دوقطبی سیاست خود را تنظیم می‌کنند؛ آنها باید بدانند که آمریکای چند سال آینده مانند آمریکای سی سال پیش و حتی آمریکای امروز نخواهد بود و ضعیف‌تر خواهد شد و البته این همسایگان نباید از نجابت ما سو استفاده کنند و درست است ما در جنگ هشت ساله کمک های بزرگ آنان به صدام را بواسطه همسایگی و مسلمانی نادیده گرفتیم اما این بار دیگر اجازه سواستفاده از نجابتمان را نمی دهیم و آنها باید این فهم را داشته باشند که آینده ای که آمریکا و اسرائیل برای منطقه متصور شده اند برای خود این کشورها آینده ای تاریک، توأم با از دست دادن سرزمین هایشان خواهد بود؛ البته عربستان و قطر سیاست های عاقلانه تری پیش گرفته‌اند.

سردار رضایی در خصوص پایان جنگ با بیان اینکه باید کاری کنیم که ایران را برای پنجاه سال آینده در برابر جنگ بیمه کنیم؛ اظهار داشت: در این مسیر نه باید سیاست های عجولانه در پیش گرفت و نه باید تأخیر و تعلل کرد کما اینکه ما می‌توانستیم جنگ ۸ ساله را در ۴ سال پایان دهیم که اقدامات عجولانه مانع شد. اهرم تنگه هرمز بازوی قدرتمند بازدارندگی برای ماست و دشمن یا باید با یک سیلی محکم به خود بیاید و یا باید عاقلانه شروط ایران را بپذیرد.

وی ادامه داد: برای تضمین امنیت منطقه باید ترتیبات و نظم جدیدی در خلیج فارس با مشارکت کشورهای حوزه خلیج فارس شکل بگیرد و همچنین در سطح کل غرب آسیا با مشارکت کشورهایی همچون ایران، ترکیه، مصر، پاکستان، عربستان و سایر کشورهای منطقه باید اتحادیه ای شکل بگیرد که می تواند قدرت چهارم جهان باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ملت بزرگ ایران بر ابرقدرتی آمریکا خط بطلان کشید؛ تاکید کرد: در تاریخ ثبت خواهد شد و آیندگان خواهند گفت که افول ابرقدرتی آمریکا در خلیج فارس و توسط ملت ایران رقم خورد.

سرلشکر محسن رضایی با اشاره به حماسه آفرینی مردم در بیش از نود روز گذشته؛ خاطرنشان کرد: مردم ایران در این سه ماه در خیابان‌ها خودشان را پیدا کرده و پیش‌قراول شدند و طبق فرمایش امامین انقلاب مردم همواره جلوتر هستند و مسئولان امروز باید خودشان را به مردم برسانند و فشارهای اقتصادی را کنترل کنند؛ البته مردم هم شرایط جنگی را درک می کنند و ان شاالله عاقبت این مقاومت و صبر و حماسه، خیر خواهد بود.

وی در پایان گفت: خاضعانه از ملت غیور ایران تشکر می‌کنیم و بدانند که آنها قوت قلب نیروهای مسلح اند. شعارهای مردم در میادین و خیابان‌ها در خصوص ساخت وطن و رفع مشکلات، منافاتی با شعارها و رجزهای آنان در برابر دشمنان ندارد.

منبع: ایرنا