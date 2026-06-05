باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علیرضا امیری مشاور فنی و آنالیزور تیم بسکتبال بانوان استقلال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: در چند سال گذشته لیگ بسکتبال بانوان پیشرفت خوبی داشته است و بازیکنان جوان و تاثیرگذار زیادی در لیگ بانوان هستند که از لحاظ میانگین سنی لیگ را پویا کردند. خیلی مهم است که این بازیکنان جوان به تیم ملی بسکتبال و لیست ۱۲ نفره تیم ملی بسکتبال راه پیدا کنند که این اتفاق افتاده است و چند بازیکن از جمله غزل زمانی و مهسا کرانی به لیست ۱۲ نفره تیم ملی ملحق شدند. اما هنوز تکمیل نشده و جا دارد که این اتفاق بیفتد و کامل‌تر شود تا منجر به این شود که تیم ملی بسکتبال به دیویژن A و سطح یک آسیا صعود کند.

او افزود: نکته‌ای که برای ادامه پیدا کردن جوانگرایی تیم ملی بسکتبال بانوان مهم است، استفاده از بازیکنان جوان است که حداقل به اضافه شدن ۴، ۵ بازیکن جوان به تیم ملی بسکتبال بانوان نیاز داریم تا روند جوانگرایی تکمیل شود. اول اینکه مسائل فنی مهم است و یکسری بازیکن مستعد عالی پشت لیست ۱۲ نفره تیم ملی بسکتبال بانوان مانده‌اند و دومین مسئله دوری کردن از حواشی است و باید از بازیکنانی در تیم ملی بسکتبال بانوان استفاده شود که به جای اینکه فکر و ذکرشان به فضای مجازی باشد، تمرین کردن باشد.

او ادامه داد: نکته مهمی که برای تیم ملی بسکتبال بانوان وجود دارد و چیزی که از لیگ بسکتبال بانوان لمس کردم، تشکیل گروه آنالیز است، نه اینکه فقط یک آنالیزور وجود داشته باشد. تیم ملی بسکتبال بانوان نیاز به یک گروه آنالیز نیاز دارد تا بازیکنان از روز اول تمرین تا روز آخر که وارد مسابقه می‌شوند جزبه جز تمرینات و مسابقاتشان رصد شود.

امیری درباره قهرمانی تیم بسکتبال بانوان استقلال بیان کرد: لیگ سختی بود و ۴ مدعی قهرمانی بودند و از روز اول با مسائل فنی که در کادر فنی تیم بسکتبال بانوان استقلال شکل گرفت، تقسیم وظایف شد و بازیکنان ما هم زحمت کشیدند و توانستیم نتایج خوبی بگیریم و در فصل اول حضوراستقلال در لیگ بانوان توانستیم قهرمانی را کسب کنیم. رقیب اصلی ما تیم بهمن بود که رفت و برگشت برابر این تیم شکست خوردیم، اما در مرحله پلی آف در ۲ بازی این تیم را شکست دادیم و به فینال رفتیم و در کل لیگ جذاب و پویایی بود که خدا را شکر با قهرمانی استقلال تمام شد.

او درباره اینکه وضعیت قرارداد‌ها در لیگ بانوان بسکتبال به چه صورت است و آیا حقوق‌ها به تیم بانوان استقلال داده شده است، گفت: با توجه به شرایط سختی که برای هلدینگ خلیج فارس به وجود آمد یک مقدار باشگاه استقلال به مشکل خورد، اما سعی کردند که این مشکل را مدیریت کنند و تا الان مشکل خاصی نبوده است و سعی کردند به تعهدات خود عمل کنند.

مشاور فنی تیم لیگ بسکتبال بانوان استقلال درباره اینکه باشگاه استقلال دوباره بازیکن خارجی می‌گیرد، گفت: طبق صحبت‌هایی که تاجرنیا انجام داده است، باشگاه استقلال برنامه بلند مدتی در بسکتبال دارد و بسکتبال را بعد از فوتبال رشته دوم خود می‌داند. ساعده سیما در امور بانوان تلاش می‌کند که برای سال بعد یک تیم خوب در بسکتبال داشته باشیم و فکر می‌کنم تیم استقلال باید برای آسیا بسته شود و تلاش باشگاه این است که در آسیا حضور پیدا کنیم و برنامه منظمی برای جذب بازیکن ملی پوش خارجی دارند.

امیری درباره برنامه تیم بسکتبال بانوان استقلال برای فصل بعد گفت: باشگاه استقلال برای جام باشگاه‌های آسیا باید تعیین تکلیف کند که در صورت برگزاری مسابقات غرب آسیا در این رقابت‌ها حضور پیدا کنیم و یا مستقیم وارد جام باشگاه‌های آسیا شویم. همچنین باشگاه استقلال باید نقل و انتقالات را شروع کند. البته هنوز هم دیر نشده است و با همکاری تاجرنیا و ساعده سیما مدیریت خوبی صورت گرفته است که بازیکنان برای سال بعد جذب شوند، اما در حال حاضر وارد پیش فصل هم نشدیم و ترکیب کادر فنی و بازیکنان سال بعد هم هنوز مشخص نیست.