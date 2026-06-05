پاداش ویژه مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به بازیکن جوان این تیم که از اردوی تیم ملی خط خورد مشخص شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر حسین محمودی بازیکن جوان پرسپولیس با وجود اینکه عملکرد درخشانی در تیم ملی فوتبال داشت، اما در نهایت در لیست نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ قرار نگرفت.

به هر حال باشگاه پرسپولیس قصد دارد به شکلی ویژه از محمودی تقدیر و حمایت کند. علاوه بر این، پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، پس از خط‌خوردن محمودی از فهرست نهایی تیم ملی اعلام کرده بود که پاداش ویژه‌ای برای این بازیکن در نظر گرفته خواهد شد.

طبق پیگیری های صورت گرفته، مسئولان باشگاه پرسپولیس تصمیم دارند قرارداد او را برای فصل آینده با افزایش قابل‌توجهی همراه کنند. در شرایطی که پیش‌تر قرار بود مبلغ قرارداد محمودی در سطح سایر بازیکنان جوان این تیم از جمله سهیل صحرایی، یعقوب براجعه و... قرار بگیرد، حالا شنیده می‌شود مدیران باشگاه قصد دارند رقم بالاتری را برای قرارداد این بازیکن در نظر بگیرند.