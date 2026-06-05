باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه چادرملو اردکان با انتشار بیانیه‌ای، به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در پرونده شکایت گل‌گهر سیرجان درباره مائورو کابایرو واکنش نشان داد و اعلام کرد این رأی را دارای ایرادات و تناقضات حقوقی می‌داند.



در این بیانیه آمده است که جذب کابایرو مطابق تمامی ضوابط و آیین‌نامه‌های موجود انجام شده و استدلال‌های مطرح‌شده در رأی صادره، از جمله استعلام مربوط به زمان آغاز فصل ۲۰۲۶ فوتبال گرجستان، ارتباط روشنی با اصل پرونده ندارد.



چادرملو همچنین با انتقاد از زمان انتشار رأی و محتوای آن، تأکید کرده که این تصمیم با اصول دادرسی منصفانه و مقررات فدراسیون فوتبال و فیفا همخوانی ندارد. این باشگاه ضمن رد مفاد رأی، اعلام کرده حقوق قانونی خود را برای حفظ جایگاه و سهمیه آسیایی از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری خواهد کرد.



باشگاه چادرملو در پایان تأکید کرده است که پرونده را از طریق کمیته استیناف و در صورت لزوم دادگاه بین‌المللی ورزش (CAS) دنبال خواهد کرد و تا احقاق کامل حقوق باشگاه و هوادارانش از مسیر‌های قانونی عقب‌نشینی نخواهد کرد.