سد ماملو کمترین و سد طالقان بیشترین حجم آب را دارد که در مجموع این شرایط بیانگر وضعیت نامناسب سدهای تهران است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کشور طی پنج سال گذشته با خشکسالی شدید و مستمر مواجه بوده شرایطی که در بازه‌های ۵۰ تا ۶۰ سال گذشته کمتر سابقه داشته و امسال نیز این روند خشکسالی ادامه دارد. 

اگرچه امسال نسبت به سال گذشته در برخی نقاط کشور وضعیت بارندگی‌ها بهتر بود و در برخی مناطق افزایش حجم ذخایر آبی رخ داد، اما این شرایط در استان تهران به شکل قابل محسوسی مشاهده نشد و تأثیر قابل توجهی بر منابع آبی استان نداشته است.

کارشناسان تأکید می‌کنند موضوع سازگاری با کم‌آبی همواره یکی از الزامات مدیریت منابع آب کشور بوده و توجه به صرفه‌جویی و مصرف بهینه آب باید به عنوان یک الگوی دائمی مورد توجه قرار گیرد. 

طبق آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، تا تاریخ ۹ خردادماه، موجودی مخزن سد امیرکبیر به ۱۳۰ میلیون مترمکعب رسیده که بیانگر ۷۲ درصد پرشدگی این سد است که این رقم نسبت به سال گذشته ۷۵ درصد تغییر داشته است. 

موجودی مخزن سد لار نیز ۸۲ میلیون مترمکعب ثبت شده و پرشدگی این سد به ۹ درصد رسیده است؛ که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳ درصد تغییر داشته است. 

همچنین آمار منتشر شده گویای آن است که موجودی مخزن سد لتیان ۶۸ میلیون متر مکعب است که نشان دهنده پرشدگی ۹۰ درصد است که میزان تغییرات آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد است. 

از سوی دیگر موجودی مخزن سد ماملو در مقایسه با چهار سد دیگر تهران همچنان نامناسب است به گونه‌ای که موجود محزن این سد ۴۰ میلیون متر مکعب بوده که پرشدگی آن به ۱۶ درصد رسیده و میزان تغییرات آن نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد اعلام شده است. 

در این میان، وضعیت سد طالقان نسبت به سایر سد‌های تأمین‌کننده آب تهران اندکی بهتر گزارش شده به طوری که موجودی مخزن این سد ۲۱۱ میلیون مترمکعب بوده و پرشدگی آن به ۵۰ درصد رسیده، اما نسبت به سال گذشته، کاهش ۶ درصدی حجم مخزن را نشان می‌دهد. 

سرانه مصرف روزانه آب در پایتخت حدود ۱۹۵ لیتر به ازای هر نفر است، در حالی که الگوی استاندارد مصرف حدود ۱۳۰ لیتر تعیین شده است و این فاصله ۶۵ لیتری، نشان می‌دهد که هنوز ظرفیت قابل توجهی برای کاهش مصرف و مدیریت بهتر منابع آبی وجود دارد.

کاهش مدت زمان استحمام با یکی از راهکار‌های ساده و موثر در مدیریت مصرف اب است به طوری که تنها با پنج دقیقه کاهش زمان استحمام، بین ۷۰ تا ۱۰۰ لیتر آب صرفه‌جویی می‌شود و وقتی این عدد در تعداد اعضای خانواده و جمعیت شهر ضرب شود، حجم بسیار بزرگی از منابع آبی حفظ خواهد شد. همچنین در این شرایط بهتر است آب سردی را که پیش از گرم شدن آب دوش یا شیر آب هدر می‌رود، جمع‌آوری و برای مصارف دیگر مانند آبیاری گلدان‌ها یا شست‌وشو‌های جزئی استفاده شود.

برچسب ها: حجم آب سدها ، کم بارشی
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