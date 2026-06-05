شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری جشن عید سعید غدیر خم در روستای جغدان از توابع بخش ناغان استان چهار محال وبختیاری را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - جشن عید غدیر همزمان در سراسر کشور به صورت با شکوهی برگزار شد و مردم دیندار و متدین کشور با برگزاری ویژه برنامه‌های متنوع این روز خجسته را جشن گرفتند. مردم ولایتمدار روستای جغدان از توابع بخش ناغان استان چهار محال وبختیاری از قافله عشق به امامان ائمه اط‌هار باز نماندند و با برگزاری ویژه برنامه‌های متنوع این روز فرخنده را جشن گرفتند.

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منبع:هاشمی - چهارمحال و بختیاری

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