باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از عموم مردم مؤمن، انقلابی و قدرشناس برای حضور در آیین‌های بزرگداشت یوم‌الله ۱۵ خرداد؛ تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل (ره)، قائد شهید امت و شهدای قیام خونین ۱۵ خرداد، دعوت کرد.

متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:

یوم‌الله ۱۵ خرداد، نقطه عطف تاریخ معاصر ایران و مبدأ نهضت عظیم اسلامی ملت ایران است؛ روزی سرنوشت‌ساز که ملت مؤمن، بصیر و ظلم‌ستیز ایران اسلامی با الهام از رهبری حکیمانه حضرت امام خمینی (ره)، در برابر استبداد داخلی و سلطه بیگانگان قیام کردند و با تقدیم خون پاک فرزندان خویش، مسیر عزت، استقلال و پیروزی انقلاب اسلامی را هموار ساختند.

قیام خونین ۱۵ خرداد، تجلی پیوند ناگسستنی مردم با مرجعیت دینی، نماد بصیرت و آگاهی سیاسی ملت ایران و جلوه‌ای ماندگار از ایثار و فداکاری مردان و زنانی است که با ایمان راسخ و روحیه جهادی، پایه‌های نهضتی الهی را بنیان نهادند؛ نهضتی که سرانجام به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انجامید.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام قیام ۱۵ خرداد و تجدید میثاق با آرمان‌های بلند حضرت امام خمینی (ره) و قائد شهید امت (رضوان الله تعالی علیه) و شهدای سرافراز انقلاب اسلامی، و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی)، از عموم مردم مؤمن، انقلابی و قدرشناس دعوت می‌نماید تا با حضور پرشور و آگاهانه در مراسم بزرگداشت یوم‌الله قیام خونین ۱۵ خرداد، جمعه ساعت ۱۷:۰۰، گلزار شهدای ۱۵ خرداد، تهران، میدان بسیج، بزرگراه امام رضا (ع)، بعد از میدان ثامن‌الحجج (ع) شرکت نموده و ضمن پاسداشت یاد شهیدان و مجاهدان این حماسه ماندگار، پیام عزت، مقاومت و استکبارستیزی ملت ایران را به نمایش بگذارند.

ضمنا مراسم گرامیداشت قیام خونین پانزده خرداد و تبیین ابعاد تاریخی، فرهنگی و انقلابی این قیام در نماز‌های جمعه سراسر کشور برگزار خواهد شد.