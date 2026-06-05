باشگاه خبرنگاران جوان - در یکی از جذاب‌ترین دیدارهای دوستانه امشب اسپانیا در ورزشگاه ریازور برابر تیم ملی عراق به میدان رفت.

فران تورس در دقیقه ۱۶ روی پاس دنی اولمو موفق شد دروازه عراقی‌ها را باز کند تا به نظر برسد ماتادورها برابر حریف آسیایی خود کار دشواری نداشته باشند.

این برتری تنها ۱۰ دقیقه دوام داشت و مرکاس دوسکی با یک شلیک دیدنی بازی را به تساوی کشاند.

این نتیجه تا پایان ۹۰ دقیقه ادامه داشت تا عراق پیش از شروع جام جهانی در مقابل یکی از مدعیان قهرمانی دست به یک کار بزرگ بزند.

پیروزی ساحل عاج برایر بخت نخست قهرمانی

در دیگر بازی نیز تیم ملی فرانسه یکی از بخت‌های قهرمانی جام جهانی در خانه برابر ساحل عاج قرار گرفت.

در واپسین دقایق نیمه نخست رایان چرکی روی پاس ابراهیم کوناته گل برتری را وارد دروازه ساحل عاج کرد تا نیمه نخست با برتری خروس‌ها پایان یابد.

با شروع نیمه دوم ساحل عاج در دقیقه ۵۳ توسط گوئلا دوئه روی پاس نیکولاس په‌په گل مساوی را وارد دروازه میزبان کرد.

دقیقه ۸۴ این بار دوئه در نقش سازنده گل ظاهر شد تا آمادو دیالو ستاره منچستریونایتد گل برتری ساحل عاج را به ثمر برساند و این تیم در خاک فرانسه برابر خروس‌ها به برتری ۲ بر یک برسد.