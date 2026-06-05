وزارت دفاع ملی رومانی تأیید کرد یک پهپاد دریایی روز جمعه در اسکله ۷۸ بندر کونستانسا منفجر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع ملی رومانی روز جمعه تأیید کرد که یک پهپاد دریایی در شهر بندری کونستانسا منفجر شده است. بر اساس بیانیه رسمی این وزارتخانه، انفجار در اسکله ۷۸ بندر حدود ساعت ۱۰:۳۰ صبح به وقت محلی رخ داد. گزارشی از تلفات جانی منتشر نشده است.

این وزارتخانه خاطرنشان کرد که پهپاد مورد نظر «از نوع مورد استفاده در جنگ اوکراین» بوده است. همچنین تأکید کرد که این پهپاد، برخلاف برخی گزارش‌های رسانه‌های محلی، «در رزمایش‌های اخیر سازمان‌یافته توسط وزارت دفاع ملی در منطقه دریای سیاه شرکت نداشته است.»

منطقه مسدود شده و تحقیقات در حال انجام است.

به گفته منابع، این پهپاد برای انفجار برنامه‌ریزی شده بود و متخصصان آتش‌نشانی مشاهده کردند که یک تایمر روی دستگاه نصب شده است. این دستگاه به صورت دستی خنثی نشد، زیرا قبل از اینکه بتوان آن را به طور ایمن خنثی کرد، منفجر شد.

منبع: رویترز