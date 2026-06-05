ارتش اسرائیل روز جمعه ادعا کرد در جریان عملیات در جنوب لبنان، عبد حرب، فرمانده ارشد حزب‌الله و رئیس یگان مهندسی این گروه را به شهادت رسانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش اسرائیل ادعا کردند که در جریان عملیات در جنوب لبنان، عبد حرب، فرمانده ارشد حزب‌الله که ریاست یگان مهندسی این گروه را بر عهده داشت، به شهادت رسید.

به گفته ارتش اسرائیل، حرب مسئول نظارت بر مونتاژ و استقرار مواد منفجره‌ای بود که علیه نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان استفاده می‌شد. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که حرب فرمانده شبکه حرفه‌ای بود که مستقیماً در مونتاژ و فعال‌سازی مواد منفجره برای آسیب رساندن به نظامیان اسرائیلی در مناطق جنوب لبنان نقش داشت.

مقامات نظامی اسرائیل حرب را فرماندهی قدیمی و چهره‌ای ارشد در میان رده‌های حزب‌الله توصیف کردند. ارتش اسرائیل مسئولیت مستقیم حملات متعددی را که در طول سال‌ها نیرو‌های اسرائیلی را هدف قرار داده است، از جنگ دوم لبنان تا به امروز، به او نسبت می‌دهد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حزب الله لبنان ، رژیم صهیونیستی
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