آمریکا تحویل موشک‌های تاماهاوک به آلمان را به دلیل نگرانی از واکنش روسیه و کاهش ذخایر پنتاگون به تعویق انداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ایالات متحده در حال بررسی عدم تحویل موشک‌های کروز تاماهاوک به آلمان است. نگرانی اصلی واشنگتن این است که این اقدام می‌تواند واکنش روسیه را برانگیزد و تنش‌ها را تشدید کند. مقامات آمریکایی همچنین نگران کاهش ذخایر تسلیحات پنتاگون هستند.

این احتمال که واشنگتن ممکن است تحویل موشک‌های کروز تاماهاوک را به تعویق بیندازد، باعث نگرانی مقامات آلمانی نیز شده است. مقامات آلمانی اکنون به دنبال گزینه‌های جایگزین اروپایی برای پر کردن شکاف حیاتی در قابلیت‌های ضربتی دقیق دوربرد این کشور هستند. بحث در برلین بر روی یک سیستم تسلیحاتی خاص متمرکز نیست، بلکه بر این است که آلمان چقدر سریع می‌تواند به توانایی حمله به اهداف در برد بلند دست یابد. گزینه‌های در حال بررسی شامل خرید یک سیستم موجود، گسترش تولید در همکاری با متحدان، یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دفاعی بلندمدت اروپایی است. اگرچه پهپاد‌ها و سیستم‌های کم‌هزینه‌تر می‌توانند به پر کردن بخشی از این شکاف کمک کنند، برنامه‌ریزان دفاعی آلمان آنها را جایگزین مناسبی برای موشک‌های کروز کلاس تاماهاوک نمی‌دانند.

در اوایل ماه مه، گزارش‌هایی منتشر شد که آلمان در انتظار پاسخ آمریکا به درخواست خود برای خرید پرتابگر‌های موشکی زمینی تایفون و موشک‌های کروز تاماهاوک است. این معامله پیشنهادی می‌توانست شامل حداکثر ۴۰۰ فروند موشک تاماهاوک با ارزش تخمینی بیش از یک میلیارد یورو باشد. به گفته پولیتیکو، در هفته‌های آغازین درگیری با ایران، ایالات متحده هزاران موشک کروز تاماهاوک و رهگیر‌های سامانه دفاع هوایی پاتریوت مصرف کرد. ماه گذشته، پیت هگست به کنگره گفت که بازسازی مهمات مورد استفاده در طول عملیات نظامی «ماه‌ها و سال‌ها» طول می‌کشد. گزارشی از مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی نشان داد که پیمانکاران دفاعی آمریکا حداقل به سه سال زمان نیاز دارند تا انبار‌های سه سیستم تسلیحاتی کلیدی را که در طول درگیری با ایران به شدت مورد استفاده قرار گرفتند، بازسازی کنند.

منبع: پولیتیکو

برچسب ها: موشک تاماهاک ، جنگ روسیه و اوکراین ، ارتش آلمان
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