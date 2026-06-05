قیمت خودرو در بازار آزاد امروز جمعه ۱۵ خرداد بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز جمعه ۱۵ خرداد بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

  • خودرو 
 قیمت به تومان
پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ - بازار 

۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۱،۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایران‌خودرو - بازار  ۲،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار  ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه‌سوز ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل۱۴۰۴ - بازار  ۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۵،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار ۲،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰

 

 

 

برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۴ خرداد
پیش‌بینی نوسان ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت خودرو در ماه آینده/ خریداران اقدام کنند
گذشت ۱۰ سال از سال ساخت خودرو مانع از تعیین محاسبه کسر قیمت وسیله نقلیه در اثر حادثه نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سد‌های تهران چقدر آب دارند؟
رالی بورس بعد از بازگشایی؛ بازار سهام هنوز ارزنده است؟
هشدار مبارزه با پوره سن گندم در مزارع/مدیریت بهینه مصرف آب در شالیزارها در دستور‌کار قرار بگیرد
ایران‌ایر آماده توسعه پروازهای شرق آسیا و ازسرگیری مسیرهای اروپایی/رعایت نرخ مصوب بلیت
آخرین اخبار
رالی بورس بعد از بازگشایی؛ بازار سهام هنوز ارزنده است؟
هشدار مبارزه با پوره سن گندم در مزارع/مدیریت بهینه مصرف آب در شالیزارها در دستور‌کار قرار بگیرد
ایران‌ایر آماده توسعه پروازهای شرق آسیا و ازسرگیری مسیرهای اروپایی/رعایت نرخ مصوب بلیت
سد‌های تهران چقدر آب دارند؟
ورود دادستان کل کشور به موضوع مطالبات رانندگان
ترافیک سنگین در برخی از محورهای شمالی کشور
بارش باران در نوار شمالی کشور در پایان هفته
مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه نهاده‌های ساختمانی را اعلام کرد
خرید تضمینی گندم به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید/ پرداخت ۲۰ درصد مطالبات گندمکاران
افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران با مدیریت هماهنگ مرز‌ها
مرغ ارزان شد/ قیمت هر کیلو مرغ برای مصرف کننده ۳۶۰ هزار تومان
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۴ خرداد
تهاتر مطالبات ارزی با معوقات بانکی و مابه التفاوت نرخ فروش ریالی
شتاب گیری بازسازی پالایشگاه‌ های آسیب‌دیده پارس جنوبی
بخش ایمنی طرح جامع زغال‌سنگ بازنگری می شود
تصویب مکان یابی مراکز لجستیک کشور
کرایه حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای از ۱۶ خرداد ۲۱ درصد افزایش می یابد + عکس