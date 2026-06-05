باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه با ایزوستیا گفت آمریکا با جنگافروزی علیه ایران خود را در مخمصهای گرفتار کرده که راه خروج از آن را نمیداند. او ادعای ترامپ درباره نابودی ایران به عنوان یک تمدن را «بلندپروازی گستاخانه و دستنیافتنی» خواند.
لاوروف تأکید کرد آمریکاییها امروز از ایران میخواهند تنگه هرمز را باز کند و ساخت سلاح هستهای را کنار بگذارد، در حالی که پیش از حمله ۲۸ فوریه، تنگه هرمز آزاد بود و ایران بر اساس فتوای رهبر فقید خود و تأیید آژانس، هیچ گرایشی به سمت سلاح هستهای نداشت.
او تلاش آمریکا برای توجیه حملات با تفاسیر دینی را «بسیار خطرناک» و «تفسیری مشکوک» دانست و گفت سیاستمداران آمریکایی جز این هیچ استدلال دیگری ندارند.
لاوروف از مذاکرات آمریکا و ایران با میانجیگری پاکستان حمایت کرد و گفت روسیه آماده تسهیل گفتوگوی ایران با کشورهای عربی خلیج فارس است. او همچنین بهروزرسانی مفهوم امنیتی روسیه برای این منطقه را تأیید کرد.
در بخش اوکراین، لاوروف گفت روسیه تمایلی از سوی آمریکا برای وادار کردن کییف به پذیرش توافقات آلاسکا نمیبیند و با اشاره به اظهارات روبیو، تأکید کرد آمریکا به دلیل حمایت نظامی از اوکراین نمیتواند میانجی باشد.
لاوروف درباره قفقاز نیز گفت ارمنستان باید میان اتحادیه اوراسیا و اتحادیه اروپا یکی را انتخاب کند.
منبع: تاس