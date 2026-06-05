باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - برنامه جهانی غذای سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود که روز جمعه منتشر شد، اعلام کرد که میلیونها نفر در اثر بحران خاورمیانه به سمت «ناامنی غذایی حاد» رانده میشوند.
ژان مارتین باوئر، مدیر سرویس تجزیه و تحلیل امنیت غذایی و تغذیه برنامه جهانی غذا، اعلام کرد: «ما هشدار دادیم که این بحران میتواند میلیونها نفر دیگر را به سمت گرسنگی سوق دهد؛ اکنون ما شاهد وقوع آن در زمان واقعی هستیم. در بسیاری از موارد، فقیرترین خانوادهها در سراسر جهان، دور از مرکز بحران، بیشترین آسیب را میبینند.»
این آژانس در این گزارش توضیح داد که سرریزهای قابل توجهی عمدتاً از طریق سوخت، قیمت مواد غذایی، شوکهای درآمدی و اختلالات تجاری در حال ایجاد است. پس از اینکه برنامه جهانی غذا در ماه مارس پیشبینی کرد حدود ۴۵ میلیون نفر ممکن است به دلیل رویدادهای منطقه با گرسنگی حاد مواجه شوند، اکنون فاش کرد که ۲.۵ میلیون نفر دیگر در سومالی، ۱.۳ میلیون نفر در سریلانکا و ۲.۳ میلیون نفر در افغانستان برای تأمین نیازهای اولیه غذایی خود تلاش میکنند.
منبع: الجزیره