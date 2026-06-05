تأکید امام جمعه بندرعباس بر اقتدار نظامی ایران در تنگه هرمز

امام جمعه بندرعباس با اشاره به توان و اقتدار نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز گفت: دشمنان می‌دانند هرگونه تعرض در این منطقه با پاسخی چندین‌برابر مواجه خواهد شد و مذاکره نیز باید از موضع قدرت انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله محمد عبادی‌زاده، نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با اشاره به اقتدار نیروهای نظامی کشور در تنگه هرمز گفت: امروز توان و آمادگی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در این منطقه راهبردی ستودنی است و دشمنان به‌خوبی می‌دانند که هرگونه تعرض در این جبهه‌ها با پاسخی چندین‌برابر مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به نقش نیروهای جبهه مقاومت افزود: نیروهای مقاومت در یمن، عراق، لبنان و فلسطین هر کدام مأموریت و مسئولیت مشخصی بر عهده دارند و در چارچوب این مأموریت‌ها ایفای نقش می‌کنند.

امام جمعه بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود به روند مذاکرات اشاره کرد و گفت: مذاکره باید از موضع قدرت انجام شود و مردان دیپلماسی کشور بدانند که وعده‌های تخلف‌ناپذیر الهی، همراه با پشتیبانی مردم و رهبری، سه رکن مهم حمایت‌کننده از آنان در این مسیر است.

آیت‌الله عبادی‌زاده با بیان اینکه حدود صد روز است مردم با حضور پرشور، بصیرت و استقامت خود پیام روشنی به جهانیان داده‌اند، اظهار داشت: مردم رکن شکست‌ناپذیر انقلاب اسلامی هستند و پرچم اسلام همواره برافراشته خواهد ماند.

وی همچنین با تبریک عید سعید غدیر خم خاطرنشان کرد: حضور پرشور مردم در جشن‌های این عید بزرگ نشان‌دهنده جایگاه مهم و تاریخی واقعه غدیر در میان جامعه اسلامی است.

امام جمعه بندرعباس با اشاره به سالروز میلاد امام موسی کاظم (ع)، آن حضرت را امام سیاست، تدبیر و مبارزه توصیف کرد.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان در پایان از مسئولان استان خواست با سفر به شهرستان پارسیان، مسائل و مشکلات این منطقه از جمله موضوع دریافت عوارض آلایندگی صنایع را از نزدیک بررسی و برای حل آن اقدام کنند.

منبع:صدا وسیما

برچسب ها: امام جمعه ، بندرعباس ، نمازجماعت ، تنگه هرمز ، اقتدار ، نیرو های ، مسلح
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