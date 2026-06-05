مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با اشاره بر لزوم مدیریت منابع محدود آبی در شرایط ناترازی تولید و مصرف، دستور تشدید برخورد با انشعابات غیرمجاز و قطع آب ادارات پرمصرف زاهدان را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد سرگلزایی در حاشیه بازدید از مرکز ارتباط با مشتریان (۱۲۲) شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، با بررسی وضعیت مناطق دارای افت فشار و قطعی آب، روند رسیدگی به مطالبات مردمی و عملکرد اکیپ‌های عملیاتی را مورد ارزیابی قرار داد.

وی با اشاره به کسری حدود یک‌هزار لیتر بر ثانیه آب در پیک مصرف زاهدان، تصریح کرد: مدیریت هوشمند شبکه توزیع، کاهش هدررفت آب و تشدید نظارت‌ها در شرایط کنونی اولویت اصلی این شرکت است و در این مسیر با هیچ‌گونه اهمالی برخورد نخواهد شد.

مدیرعامل آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان بر ضرورت آماده‌باش کامل تیم‌های اجرایی برای تسریع در رفع حوادث شبکه توزیع اشاره کرد و افزود: پاسخگویی سریع و شفاف به شهروندان در مناطق دارای تنش آبی از حقوق اساسی مردم است و اکیپ‌های عملیاتی باید به‌صورت شبانه‌روزی برای رفع مشکلات پای کار باشند.

وی با صدور دستور قاطع، شناسایی و قطع فوری انشعابات غیرمجاز به‌ویژه در پروژه‌های ساختمانی، کارواش‌های متخلف و همچنین آبیاری فضای سبز را گامی ضروری برای صیانت از منابع محدود آبی دانست و خواستار ارائه گزارش روزانه از گشت‌های شناسایی شد.

سرگلزایی با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در مدیریت مصرف گفت: دستگاه‌های دولتی و ادارات در زاهدان باید الگوی مصرف را رعایت کنند؛ در غیر این صورت، آب ادارات پرمصرف بدون اغماض قطع خواهد شد.

وی بر اهمیت سرمایه‌های اجتماعی در مدیریت بحران تاکید کرد و خواستار برقراری ارتباط مستقیم با مردم در محله‌های دارای تنش آبی با بهره‌گیری از ظرفیت مساجد و معتمدان محلی شد تا با تبیین شرایط موجود، مشارکت عمومی در مدیریت مصرف افزایش یابد.

منبع شرکت آبفا استان