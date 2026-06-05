باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست روز جمعه به مناسبت روز جهانی محیطزیست در پیامی با اشاره به شعار جهانی این روز در سال ۲۰۱۶ با عنوان «فراخوان جهانی برای اقدام اقلیمی» و همچنین شعار ملی هفته محیطزیست «حفظ محیطزیست؛ حفظ امنیت ملی» اظهار داشت: حفاظت از محیطزیست تنها یک مسئولیت اجتماعی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای توسعه پایدار، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و صیانت از منافع ملی به شمار میرود.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در ادامه نقشآفرینی و مشارکت دولت، بخش خصوصی، دانشگاهها، رسانهها، تشکلهای مردمنهاد و آحاد مردم را در مقابله با چالشهای زیستمحیطی ضروری دانست و افزود: دستیابی به اهداف حفاظت از محیطزیست بدون همکاری و همافزایی همه ذینفعان امکانپذیر نخواهد بود.
انصاری همچنین از تلاشها و خدمات محیطبانان، کارشناسان، پژوهشگران و فعالان حوزه محیطزیست قدردانی کرد و نقش آنان را در حفاظت از منابع طبیعی و سرمایههای زیستی کشور ارزشمند توصیف کرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تقویت فرهنگ حفاظت از محیطزیست و گسترش همکاریهای ملی و بینالمللی، زمینه برای ایجاد آیندهای سالمتر، ایمنتر و پایدارتر برای ایران و نسلهای آینده فراهم شود.