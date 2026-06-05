باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ آیت‌الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در آیین عبادی سیاسی خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلی رشت به گرامیداشت مناسبت‌های تاریخی و مذهبی، به تقارن نماز جمعه با سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ اشاره کرد و گفت: قیام ۱۵ خرداد نقطه عطف انقلاب اسلامی و آغاز خیزش ملت ایران علیه استبداد پهلوی بود که امام راحل (ره) آن را برای همیشه عزای عمومی اعلام کردند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با تبریک فرارسیدن سالروز میلاد با سعادت امام موسی کاظم (ع)، بر اهمیت صله رحم و تقویت پیوندهای خانوادگی در جامعه تاکید کرد و گفت: در مکتب اهل بیت (ع) بر زیارت برادران و خواهران دینی سفارش فراوان شده است، در عصر ارتباطات الکترونیک، پسندیده نیست که پیوندهای خانوادگی سست شود حداقل وظیفه ما احوالپرسی و حفظ ارتباطات خویشاوندی است، چرا که قطع صله رحم در آیات قرآن کریم به شدت نکوهش شده است.

نماینده ولی فقیه در گیلان به تحلیل مواضع اخیر وزیر دفاع آمریکا پرداخت و گفت: اظهارات اخیر مقامات ارشد نظامی آمریکا حاوی نکات بسیار مهمی است؛ نخست اینکه صراحتاً به شکست واشنگتن در برابر جمهوری اسلامی اعتراف کرده‌اند،‌ آنها اذعان دارند که علیرغم تمامی فشارها و توطئه‌ها، اقتدار موشکی ایران نه تنها تضعیف نشده، بلکه ناشناخته و بازدارنده باقی مانده است.

امام جمعه رشت افزود: دشمن تلاش می‌کند هزینه شکست‌های خود را به دوش کشورهای عربی منطقه بیندازد و با اتهام‌زنی، به دنبال خلع سلاح بازوهای قدرتمند منطقه یعنی حشدالشعبی و حزب‌الله لبنان است؛ اما جبهه مقاومت و رهبران غیور آن نظیر شیخ نعیم قاسم مقتدرانه ایستاده‌اند و هرگز اجازه تحقق این توطئه‌ها را نخواهند داد.



خطیب جمعه رشت با اشاره به تلاش‌های ناکام آمریکا برای ایجاد محاصره دریایی و ناامن‌سازی تنگه هرمز تصریح کرد: آمریکایی‌ها خود اعتراف کرده‌اند که توانایی بازگشایی یا تحمیل اراده خود در تنگه هرمز را ندارند. اگرچه آنها تلاش می‌کنند در مسیر تجارت دریایی ما سنگ‌اندازی کنند، اما مسیرهای جایگزین تجاری از جمله دیپلماسی فعال با ۱۵ کشور همسایه از طریق دریای خزر و همچنین مرزهای زمینی با قدرت‌هایی چون چین، هند و پاکستان، بن‌بست‌های ادعایی دشمن را درهم شکسته است.

آیت‌الله فلاحتی در پایان با قدردانی از حضور حماسی و بصیرت همیشگی جوانان، زنان و مردان شریف گیلان در صحنه‌های مختلف دفاع از انقلاب، خطاب به مسئولان اجرایی تاکید کرد: مردم ما همواره با صلابت پای کار نظام ایستاده‌اند؛ اکنون وظیفه دولتمردان است که با تمام توان برای ساماندهی بازار، ثبات قیمت کالاها و تقویت معیشت اقشار آسیب‌پذیر تلاش کنند تا توطئه‌های اقتصادی دشمن نیز همچون نقشه‌های نظامی آنان نقش بر آب شود.

