شهرداری قائمشهر تنها مازندرانی پیروز هفته هفدهم لیگ ۴ فوتبال کشور بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در هفته هفدهم لیگ ۴ فوتبال کشور، شهرداری قائمشهر موفق به شکست نساجی خراسان شد، ارمیکو نوشهر و طوس ساری به تساوی مقابل یاران داریوش تهران و پاس گل رضایت دادند و کاسپین فریدونکنار برابر شهدای البرز شکست خورد.

امیر وفایی‌نژاد، امیر هاشمی و حسین خطی، ۳ بار دروازه نساجی خراسان را باز کردند تا ۳ امتیاز شیرین خانگی به حساب شهرداری قائمشهر واریز شود.

شاگردان رضا خانلری حالا با ۳۲ امتیاز، رتبه سوم را در جدول رده‌بندی گروه نخست لیگ دسته چهارم فوتبال باشگاه‌های کشور در اختیار دارند.

کاسپین فریدونکنار در مسابقه‌ای حساس و پرگل با حساب ۳ بر ۲ مغلوب تیم شهدای البرز شد.

مهدی غلامحسین نیا و علی حسینیان، زننده گل‌های تیم فریدونکناری در این مسابقه بودند.

کاسپین فریدونکنار با وجود قبول این شکست بیرون از خانه، ۳۴ امتیاز دارد و جایگاه دوم را در جدول رده‌بندی گروه اول حفظ کرد.

هیرکانیان گرگان با ۳۶ امتیاز در صدر جدول این گروه قرار دارد.

ارمیکو نوشهر که نماینده مازندران در گروه دوم لیگ دسته چهارم فوتبال باشگاه‌های کشور است، پس از هفته‌ها پیروزی، این بار به تساوی ۱ بر ۱ مقابل میزبانش یاران داریوش تهران بسنده کرد.

تک گل بندرنشینان نوشهری را امیرمحمد حسینی به ثمر رساند.

ارمیکو نوشهر با کسب ۳۲ امتیاز، رتبه چهارم را در جدول مسابقات به خود اختصاص داده است.

طوس ساری که در ورزشگاه سردار شهید کاظم علیزاده بابلسر میزبان تیم صدرنشین پاس گیلان بود، تا آستانه کسب پیروزی و شگفتی سازی پیش رفت ولی در وقت‌های اضافه بازی، گل تساوی را از روی ضربه پنالتی دریافت کرد.

این بازی با تساوی ۱ بر ۱ به پایان رسید و زننده گل تیم ساری هم محمد پاکباز بود.

طوس ساری جایگاه هفتم گروه دوم را با ۲۲ امتیاز از آن خود کرده است.

پاس گیلان با ۴۰ امتیاز، همچنان مقتدرانه صدرنشین گروه دوم لیگ دسته چهارم فوتبال باشگاه‌های کشور است.