باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در ادامه عملیات مقابله با شرارت‌ها و مزاحمت‌های دریایی و ربایش شناور‌های تجاری و نفتکش توسط نیروی دریایی ارتش تروریستی آمریکا، پس از شلیک‌های اخطارِ موشک قدیر و پهپاد‌های تهاجمی جدید «شهید دانا نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران»، ناوشکن‌های متجاوز DDG_۱۰۳ و DDG_۸۷، دریای عمان را به سمت اقیانوس هند ترک کردند.

موشک قدیر و پهپاد شهید دانا

به دنبال این عملیات و عملیات‌های روز‌های گذشته، علاوه بر ناوشکن‌های دشمن آمریکایی صهیونی که در قالب ناوگروه جرج دبلیو بوش و مرکز فرماندهی نیروی دریایی تروریستی این کشور به‌عنوان عامل مزاحمت‌ها و اختلال در تجارت و امنیت دریایی منطقه بودند، ناوبالگرد بر ِتهاجمی آبخاکیِ تریپولی نیز مجبور به ترک دریای عمان شده است.

مرکز فرماندهی و کنترل عملیات نیروی دریایی ارتش ضمن تاکید بر لزوم دست برداشتن دشمن آمریکایی صهیونی از دزدی و شرارت دریایی، تاکید کرد: با وجود گسترش و دور شدن ناو‌های دشمن از تیررس موشک‌های استفاده شده، در صورت نیاز، موشک‌های این نیرو با برد بیشتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.