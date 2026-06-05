ارتش جمهوری اسلامی ایران از شلیک اخطار موشکی - پهپادی نداجا به سمت ناوشکن‌های متجاوز و مزاحم آمریکایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در ادامه عملیات مقابله با شرارت‌ها و مزاحمت‌های دریایی و ربایش شناور‌های تجاری و نفتکش توسط نیروی دریایی ارتش تروریستی آمریکا، پس از شلیک‌های اخطارِ موشک قدیر و پهپاد‌های تهاجمی جدید «شهید دانا نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران»، ناوشکن‌های متجاوز DDG_۱۰۳ و DDG_۸۷، دریای عمان را به سمت اقیانوس هند ترک کردند.

موشک قدیر و پهپاد شهید دانا

به دنبال این عملیات و عملیات‌های روز‌های گذشته، علاوه بر ناوشکن‌های دشمن آمریکایی صهیونی که در قالب ناوگروه جرج دبلیو بوش و مرکز فرماندهی نیروی دریایی تروریستی این کشور به‌عنوان عامل مزاحمت‌ها و اختلال در تجارت و امنیت دریایی منطقه بودند، ناوبالگرد بر ِتهاجمی آبخاکیِ تریپولی نیز مجبور به ترک دریای عمان شده است.

مرکز فرماندهی و کنترل عملیات نیروی دریایی ارتش ضمن تاکید بر لزوم دست برداشتن دشمن آمریکایی صهیونی از دزدی و شرارت دریایی، تاکید کرد: با وجود گسترش و دور شدن ناو‌های دشمن از تیررس موشک‌های استفاده شده، در صورت نیاز، موشک‌های این نیرو با برد بیشتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

شلیک اخطار نداجا به سوی ناوشکن‌های آمریکایی

برچسب ها: ارتش جمهوری اسلامی ایران ، ناوشکن آمریکا
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