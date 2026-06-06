رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در حال حاضر توزیع کالای اساسی ۲ برابر تقاضاست که براین اساس کمبودی در عرضه نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در تامین و توزیع اقلام اساسی هیچ گونه کمبودی نداریم به طوریکه کالاها بصورت رقابتی در حال عرضه است و افزایش قیمت ها ناشی از حقوق و دستمزد، حمل و نقل و ... است.

به گفته وی، در حال حاضر کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن، چای، حبوبات و شکر به وفور موجود است و توزیع بصورت رقابتی در حال انجام است و از طرفی با نزدیک شدن به فصل برداشت حبوبات و برنج و وفور کالا، عرضه ۲ برابر تقاضاست.

کنگری ادامه داد: تمامی واحدهای صنفی از نحوه نظارت ها گلایه مند هستند چراکه سامانه جامع تجارت و انبارها صرفا به جهت مشخص بودن موجودی کالاست که تاجر و بازرگان به رغم چالش های متعدد، کالایی که از گمرک ترخیص می شود، وارد سامانه جامع تجارت و انبارها می شود، اما در بحث نظارت ها از کارشناسان اتحادیه مرتبط استفاده نمی شود که این امر منجر به گلایه مندی تاجر، بازرگان، عمده فروش و خرده فروش شده است چراکه اسناد و مدارک کالایی که وارد و ثبت در سامانه شده است، از مدارک، کیفیت کالا و سامانه دقیق بررسی نمی شود که این امر منجر به نارضایتی می شود. همچنین سامانه جامع تجارت و انبارها پس از ورود کالا و ثبت در سامانه، اما در بحث نظارت ها عنوان می شود که چرا کالا خروج نخورده است، درحالیکه هر کسی که فاکتور می خواهد، طبق مشخصات خرید و حاشیه سود بنکدار و تاجر در اختیارشان می گذاریم، اما کالایی که در این بازار عرضه نمی شود و در مقابل ثبت در سامانه جامع تجارت شده است به معنای احتکار نیست‌.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی قیمت هر کیلو برنج ایرانی  در بنکداری ها از ۲۹۰ تا ۴۸۰ هزار تومان، برنج پاکستانی ۲۲۰ تا ۲۷۰ هزار تومان،   شکر ۹۵ تا ۹۷ هزار تومان، اعلام کرد و گفت: با احتساب ۱۵ درصد سود بدست مصرف کننده می رسد.

وی گفت: با توجه به فراوانی عرضه در برابر تقاضا، بازار اقلام اساسی با رکود مواجه است و نظارت در سطح بازار توسط اتحادیه و صنف باید صورت بگیرد و در صورت نیاز از دستگاه های نظارتی کمک گرفته می شود.

برچسب ها: اقلام اساسی ، کالای اساسی ، بازار برنج
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