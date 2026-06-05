بخش پزشکی تیم ملی فوتبال دلایل غیبت ۴ بازیکن در دیدار برابر مالی را توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی پرسشهای مطرحشده درباره غیبت چهار بازیکن تیم ملی در دیدار روز گذشته، بخش پزشکی تیم ملی فوتبال ایران توضیحاتی را به شرح زیر ارائه کرد:
روزبه چشمی به دلیل آسیبدیدگی عضله همسترینگ و مهدی ترابی به علت مصدومیت عضله دوقلوی پا تحت درمان و مراقبتهای پزشکی قرار دارند. وضعیت این دو بازیکن به صورت روزانه توسط کادر پزشکی تیم ملی مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیرد. روند درمان دو بازیکن یادشده مثبت است و بزودی در تمرینات گروهی شرکت میکنند.
همچنین دنیس درگاهی و محمد محبی با هدف کنترل شرایط جسمانی و پیشگیری از بروز آسیبدیدگی، زیر نظر کادر پزشکی و بدنسازی تیم ملی برنامههای تمرینی ویژهای را دنبال میکنند.
بر همین اساس و با نظر کادر فنی و پزشکی تیم ملی، این چهار بازیکن در دیدار روز گذشته در ترکیب تیم حضور نداشتند.
بخش پزشکی تیم ملی ضمن پایش مستمر شرایط تمامی بازیکنان، روند آمادهسازی و درمان آنان را مطابق پروتکلهای تخصصی دنبال کرده و تصمیمات مربوط به حضور بازیکنان در تمرینات و مسابقات بر اساس حفظ سلامت و آمادگی مطلوب آنان اتخاذ خواهد شد.