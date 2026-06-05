بخش پزشکی تیم ملی فوتبال دلایل غیبت ۴ بازیکن در دیدار برابر مالی را توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی پرسش‌های مطرح‌شده درباره غیبت چهار بازیکن تیم ملی در دیدار روز گذشته، بخش پزشکی تیم ملی فوتبال ایران توضیحاتی را به شرح زیر ارائه کرد:

روزبه چشمی به دلیل آسیب‌دیدگی عضله همسترینگ و مهدی ترابی به علت مصدومیت عضله دوقلوی پا تحت درمان و مراقبت‌های پزشکی قرار دارند. وضعیت این دو بازیکن به صورت روزانه توسط کادر پزشکی تیم ملی مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرد. روند درمان دو بازیکن یادشده مثبت است و بزودی در تمرینات گروهی شرکت می‌کنند. 

همچنین دنیس درگاهی و محمد محبی با هدف کنترل شرایط جسمانی و پیشگیری از بروز آسیب‌دیدگی، زیر نظر کادر پزشکی و بدنسازی تیم ملی برنامه‌های تمرینی ویژه‌ای را دنبال می‌کنند.

بر همین اساس و با نظر کادر فنی و پزشکی تیم ملی، این چهار بازیکن در دیدار روز گذشته در ترکیب تیم حضور نداشتند.

بخش پزشکی تیم ملی ضمن پایش مستمر شرایط تمامی بازیکنان، روند آماده‌سازی و درمان آنان را مطابق پروتکل‌های تخصصی دنبال کرده و تصمیمات مربوط به حضور بازیکنان در تمرینات و مسابقات بر اساس حفظ سلامت و آمادگی مطلوب آنان اتخاذ خواهد شد.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ، بازیکنان تیم ملی
خبرهای مرتبط
عزت‌اللهی: امیدوارم هواداران را در جام جهانی سربلند کنیم
ایران ۲ - ۰ مالی/ پیروزی بی‌دردسر ایران پشت در‌های بسته
تاج: اگر آمریکا به همه تیم ملی روادید ندهد، شاید تصمیم دیگری بگیریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پاداش ویژه پرسپولیس به محمودی مشخص شد
چادرملو: از حق حضور در آسیا کوتاه نمی‌آییم
۲ شانس طلا برای کشتی فرنگی ایران در رنکینگ جهانی
نمایش تحسین‌برانگیز عراق برابر قهرمان اروپا
تاج: اگر آمریکا به همه تیم ملی روادید ندهد، شاید تصمیم دیگری بگیریم
بازیکنان مستعد پشت در‌های تیم ملی بسکتبال مانده‌اند
عزت‌اللهی: امیدوارم هواداران را در جام جهانی سربلند کنیم
احمدی‌وفا طلایی شد/ کشتکار به نقره بسنده کرد
آزادکاران ایران حریفان خود را شناختند/ جدال رحمان و نخودی با حریفان
۸ مدال جوانان ایران در مسابقات آب‌های آرام قهرمانی آسیا
آخرین اخبار
۸ مدال جوانان ایران در مسابقات آب‌های آرام قهرمانی آسیا
آزادکاران ایران حریفان خود را شناختند/ جدال رحمان و نخودی با حریفان
احمدی‌وفا طلایی شد/ کشتکار به نقره بسنده کرد
تاج: اگر آمریکا به همه تیم ملی روادید ندهد، شاید تصمیم دیگری بگیریم
عزت‌اللهی: امیدوارم هواداران را در جام جهانی سربلند کنیم
۲ شانس طلا برای کشتی فرنگی ایران در رنکینگ جهانی
نمایش تحسین‌برانگیز عراق برابر قهرمان اروپا
چادرملو: از حق حضور در آسیا کوتاه نمی‌آییم
بازیکنان مستعد پشت در‌های تیم ملی بسکتبال مانده‌اند
پاداش ویژه پرسپولیس به محمودی مشخص شد
ایران ۲ - ۰ مالی/ پیروزی بی‌دردسر ایران پشت در‌های بسته
زلزله در جدول لیگ با رأی جنجالی کمیته انضباطی
عیسی ترائوره: ایران در قلب من است + فیلم
باشگاه‌هایی با بیشترین نماینده در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ + فیلم
قهرمانی پیام احمدی و دانیال سهرابی در تورنمنت رنکینگ مغولستان