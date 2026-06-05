باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی --همزمان با سالروز قیام ۱۵ خرداد، مردم ولایتمدار قم روز جمعه پس از اقامه نماز جمعه، با حضور پرشور خود در راهپیمایی از مصلای قدس تا چهارراه شهدا، حماسه دیگری در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی آفریدند.

این حرکت خودجوش و انقلابی، پاسداشت یاد و خاطره بنیان‌گذار کبیر انقلاب، امام خمینی (ره)، و تجدید میثاق با رهبر شهید، آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (ره)، و بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، بود.

راهپیمایان انقلابی قم در طول مسیر، با سردادن شعارهایی، چون «الله اکبر خامنه‌ای رهبر»، «ما همه سرباز توایم خامنه‌ای گوش به فرمان توایم خامنه‌ای»، «دست خدا عیان شد خامنه‌ای جوان شد» و همچنین شعار‌های دیرینه «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، بار دیگر حمایت قاطع خود را از رهبری و آرمان‌های نظام اسلامی اعلام کردند.

روز ۱۵ خرداد، یادآور قیام تاریخی ملت ایران در سال ۱۳۴۲ و نقطه عطفی در مبارزات علیه رژیم طاغوتی بود. راهپیمایی امسال در قم، نشان‌دهنده تداوم این مسیر و وفاداری نسل‌های جدید به آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل بود.