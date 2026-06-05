وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در حاشیه اجلاس وزیران صنعت سازمان همکاری شانگهای با وزیر سرمایه‌گذاری، صنعت و تجارت ازبکستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سیدمحمد اتابک امروز در حاشیه اجلاس وزیران صنعت سازمان همکاری شانگهای، با «لیذ قدرت‌اف» وزیر سرمایه‌گذاری، صنعت و تجارت ازبکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست طرفین بر افزایش میزان مبادلات تجاری و اقتصادی با تسهیل فرایندهای گمرکی و عملیاتی‌سازی توافقات موجود بین تهران و تاشکند تاکید کردند.

تقویت فرایندهای بازرگانی و گمرکی، همکاری‌های معدنی و صنایع معدنی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان با توجه به توانمندی‌های ایران و ازبکستان از مسائل محوری این دیدار بود.

همچنین دو طرف در این نشست بر گسترش همکاری‌های صنعتی و تجاری در چهارچوب سازمان همکاری شانگهای تاکید کردند.

برچسب ها: تجارت ، وزارت صمت
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